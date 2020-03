Osaava väki on Kartin voimavara – somerolaisessa konepajassa arvostus toimii molempiin suuntiin

Kartin konepajan toimitusjohtaja Sakari Vuorensola ei tarvitse aikaa miettiä, mikä on 60 vuotta täyttävän somerolaisyrityksen vahvuus.

– Konepaja on aina nojannut henkilökunnan osaamiseen, Vuorensola toteaa kuin pyssyn suusta.

Kartilla on kolme vahvaa toimialaa. Omien päätuotteiden betonin kuljetuskaluston sekä ympäristötekniikan laitteiden lisäksi konepaja tekee tilauksesta tuotteita muille.

– Kolme tukijalkaa vahvistaa Kartin asemaa nopeasti muuttuvilla markkinoilla, mutta osaavat työntekijät tekevät yrityksen, Vuorensola korostaa.

Kart on tunnettu pitkistä työsuhteistaan. Muutama vuosi sitten Vuorensola oli huolissaan, kun monta osaavaa ja vuosikymmeniä talossa työskennellyttä metallimiestä oli jäämässä eläkkeelle yhtä aikaa. Kaikki sujui kuitenkin pelättyä kivuttomammin, sillä nuoria löytyi tilalle.

– Hyviä nuoria saatiinkin, Vuorensola kehuu.

Samuli Mäkitalo tuli Kartille töihin kaksi vuotta sitten. Hänen isänsä Aulis Mäkitalo työskenteli talossa yli 40 vuotta.

– Tämä on mukava työpaikka, sillä täällä pidetään työntekijöistä huolta. Meitä myös kuunnellaan: jos meillä on ideoita, miten työoloja tai muuta voitaisiin kehittää, otetaan ajatukset vastaan, 24-vuotias Mäkitalo sanoo.

Jami Kasurinen on ollut talossa 30 vuotta. Myös Kasurinen on toisen polven ”kartilainen”, sillä hänen isänsä oli aikoinaan toinen työntekijä, joka tuli Somerolla konepajalle töihin.

– Kart on perinteinen perheyritys, jossa vallitsee molemminpuolinen arvostus työnantajan ja työntekijöiden välillä. Homma on toiminut vuosikymmenestä toiseen, Kasurinen huomauttaa.

Kartissa on tällä hetkellä vajaat 40 työntekijää. Vuorensola kertoo, että niin betonikaluston kuin lietteiden kuivauslaitteiden kysyntä on tällä hetkellä hyvä. Korona tuo kuitenkin oman varjonsa joka alalle.

–Yhteistyökumppanimme ovat helmikuusta saakka pyytäneet lisävahvistuksia toimitusvarmuudesta. Olemme saaneet onneksi toistaiseksi hyvin osia.

Kartia vuodesta 2006 johtanut Vuorensola pitää Someroa hyvänä paikkana yrittää.

– Tämä on maaseutupitäjä, mikä näkyy monen työntekijän taustassa. He ovat oppineet tekemään töitä ja ottamaan vastuuta. Myös hitsaaminen on monelle tuttua jo kotoa.

Karting-autoista betonikalustoon

Kart Oy

Perustettiin Helsingissä vuonna 1960. Somerolle vuonna 1969.

Perustaja Eero Sillanpää. Yritys on edelleen saman suvun omistuksessa.

Yrityksessä hitsattiin alkuaikoina karting-autojen runkoja, mistä nimi.

Päätuotteet betonin kuljetuskalusto ja ympäristötekniikan laitteet.

Keskitti kaiken tuotantonsa Somerolla vuonna 2014. Aiemmin konepaja myös Espoossa.

Vajaat 40 työntekijää. Liikevaihto 5,2 miljoonaa euroa.

Perustaja oli kääntyä Hiidenvedellä takaisin

Somerolle tuloon vuonna 1969 liittyy legendaarinen tarina. Kartin perustajaoli nähnyt Helsingin Sanomissa ilmoituksen Someron kunnan rakenteille olevasta teollisuushallista ja lähti ajamaan paikalle.

– Lohjan Hiidenveden kohdalla Sillanpää oli jo kääntyä takaisin, sillä tiet eivät olleet siihen aikaan kovin hyviä, kertaa tarinaa Kartin toimitusjohtaja Sakari Vuorensola.

Sillanpää ajoi kuitenkin perille ja oli tyytyväinen näkemäänsä. Niinpä yritys rantautui maalaispitäjään, toimi vuosia lisäksi Espoossa, mutta keskitti kaiken toiminnan Somerolle vuonna 2014.

Kartin käytössä on vieläkin halli, jota Sillanpää ajoi reilut 50 vuotta sitten katsomaan. Tiloja on sittemmin laajennettu monta kertaa ja nyt neliöitä on yhteensä noin 6000.

Kart on edelleen perheyritys ja Sillanpään suvun omistuksessa. Betonikaluston valmistus on kulkenut konepajan mukana 70-luvulta saakka, mutta 60 vuoteen mahtuu vähän erikoisempiakin laitetoimituksia.

– Jossakin vaiheessa Kartilla tehtiin muun muassa merimerkkejä. Sillä oli oma yhtiö Suomen Merityö ja oma laiva, jolla merkkejä asennettiin, Vuorensola kertoo.

Teräsrakenteita rakennuksiin yritys urakoi vuoteen 2005 saakka. Esimerkiksi Helsingin rautatieaseman laiturialueen lasikatoksen teräsrakenteet on tehty Somerolla.