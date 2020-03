Oulussa terveysviranomaiset ottavat vastaan Thaimaasta Krabista tulevat lentomatkustajat

Thaimaasta Krabista saapuu huomenna lauantaina kello 13 lento, jonka matkustajat otetaan Oulun terveysviranomaisten haltuun lentokentällä, Oulun kaupunki tiedottaa.

Aluehallintovirasto on antanut kaupungille määräyksen osallistua lennon vastaanottamiseen. Kaupunki kertoo ryhtyneensä tarvittaviin toimiin tehtävän hoitamiseksi.

Kaupungin terveysviranomaiset ovat lentoa vastassa. He tarkastavat matkustajien terveydentilan, antavat neuvontaa karanteeniin ja ohjaavat kuljetuksiin.

Oireilevat ohjataan harkinnan mukaan näytteenottoon. Tarvittaessa tarjolla on myös karanteenimajoitusta.

STT