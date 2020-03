Hallitus suosittelee yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumista – Talvisodan päättymisen muistohetki jää järjestämättä, Messukeskus sulkee ja siirtää tapahtumia

Hallitus suosittelee, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että hallitus varautuu koronaviruksen leviämisen aiheuttamiin kustannuksiin lisätalousarviolla. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) vakuutti omalta osaltaan, että haittojen hoito ei tule jäämään rahoituksesta kiinni. Kulmuni lupasi hallitukselta tukitoimia myös yrityksille ja toivoi, että pankit ottavat huomioon yritysten rahoitustarpeet.

Puolueet koolle tänä iltana

Marin kertoi, että kaikki eduskuntapuolueet on kutsuttu tänään kello 18 keskustelemaan mahdollisista laajemmista rajoittamistoimenpiteistä koronaviruksen vuoksi.

Tilaisuuteen on kutsuttu kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ja kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Tilaisuudessa on Marinin mukaan tarkoitus keskustella siitä, mitä käytännössä tarkoittaisi yhteiskunnan kannalta, jos Suomessa siirryttäisiin keskitettyyn päätöksentekoon vaikkapa päiväkotien ja koulujen sulkemisesta sekä liikkumisen rajoittamisesta.

Hallitus suosittelee muiden kuin välttämättömien työmatkojen perumista ja lomamatkojen siirtämistä. Koronaviruksen epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluun ajankohdasta ja poissaolosta työnantajan kanssa. Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja 14 päivän poissaolosta.

Kansalaisia kehotetaan noudattamaan erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien eli ikääntyneiden ja perussairaiden kanssa asioidessa.

Messukeskus sulkee ja siirtää tapahtumia

Helsingin Messukeskus sulkee parhaillaan käynnissä olevat tapahtumansa koronavirustilanteen vuoksi. Messukeskuksen mukaan tapahtumat suljetaan tänään kello 16.

Messukeskuksessa on tällä hetkellä käynnissä muun muassa hotelli ja ravintola-alan ammattilaisten Gastro Helsinki -messut. Vuoden Kokki ja Vuoden tarjoilija -kilpailut käydään huomenna aiemmin kerrotun aikataulun mukaisesti mutta ilman yleisöä.

Messukeskus perustelee päätöstä sillä, että hallitus suosittaa yli 500 ihmisen yleisötilaisuuksien perumista toukokuun loppuun saakka.

Myös Messukeskuksen huhti-toukokuuksi suunnitellut yli 500 henkilön tapahtumat siirretään. Tapahtumille pyritään löytämään uusi ajankohta tälle vuodelle.

Talvisodan päättymisen muistohetki perutaan

Talvisodan päättymisen kunniaksi järjestettävä muistohetki Helsingin tuomiokirkossa perjantaina perutaan koronaviruksen vuoksi. Samoin Senaatintorilla pidettäväksi suunniteltu muistopäivän kahvit -yleisötilaisuus perutaan.

Talvisodan päättymisen muistoksi kaikkien Suomen luterilaisten, ortodoksisten ja katolisten kirkkojen kirkonkelloja on määrä soittaa kello 10.55-11.00. Kirkonkellojen soitolla muistetaan hetkeä, jolloin sota päättyi. Suomen ja Neuvostoliiton välinen rauhansopimus astui voimaan 13.3.1940 kello 11.00.

Talvisodan päättymisen 80-vuotisjuhlan johdosta sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta koko maassa. Liput nostetaan salkoon klo 8 ja lasketaan auringon laskiessa. Kaikki valtion virastot ja laitokset liputtavat muistopäivän kunniaksi.

Terveydenhoidon henkilökunta pidettävä toimintakykyisenä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi, että koronaviruksen johdosta on olennaista varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta pysyy terveenä ja toimintakykyisenä.

Terveydenhuollon työntekijöiden on jäätävä matalalla kynnyksellä kotiin, jos he tuntevat alkavia flunssan oireita tai ovat palanneet kotiin epidemia-alueelta.

Myös riskiryhmien jäseniä pitää suojella tartunnalta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) totesi, että koronavirusepidemian leviämistä kaikkiin Euroopan maihin ei voida enää estää.

THL lähettää koronaviruksesta tietopaketin kaikille suomalaisille kotiin molemmilla kotimaisilla kielillä.

