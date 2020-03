Marin: En halua nähdä sellaista tilannetta kuin 90-luvun lamassa, lisää tukitoimia tarvitaan

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan on selvää, että yrityksille tarvitaan lisää tukitoimia. Hallituksella on hänen mukaansa tahtoa auttaa niitä, mutta hallitus on joutunut miettimään mekanismeja tukien jakamiseen.

– Itse en haluaisi nähdä tässä maassa sellaista tilannetta kuin 1990-luvun laman aikana, kun yrityksiä meni konkurssiin, ihmiskohtalot olivat surullisia ja monet perheetkin hajosivat. Pidän äärettömän tärkeää, että pyritään kaikin mahdollisin toimin varmistamaan, että tämä ei uudelleen muodostu todellisuudeksi, hän sanoi eduskunnan täysistunnossa.

Useat kansanedustajat kysyivät, miten hallitus voi näissä poikkeuksellisissa oloissa turvata pienten ja muidenkin yritysten tilanteen ja millä aikataululla uusia tukia on luvassa.

Eduskunta on kokoontunut päättämään ravintoloiden sulkemisesta.

Hallitus antoi tiistaina eduskunnalle esityksen, jolla määrätään ravintolat, kahvilat ja vastaavat suljettaviksi toukokuun loppuun asti, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa. Ehdotuksen mukaan ravitsemisliikkeet suljettaisiin asiakkailta, mutta ulosmyynti olisi kuitenkin sallittua.

Esitys voisi tulla voimaan maanantaina

Vaikka eduskunta hyväksynee esityksen ravintoloiden sulkemisesta, sitä voidaan alkaa soveltaa käytäntöön vasta, kun hallitus on antanut täydentävän asetuksen asiasta.

– Valmistelu on tämän osalta käynnissä. Meidän pitää perustella hyvin huolellisesti, minkä takia katsomme, että tämä on eritoten koko maan asia eikä vain yksittäisten paikkkuntien tai maakuntien asia, Marin sanoi.

Esitys voisi Marinin mukaan tulla voimaan maanantaina.

Perustuslakivaliokunta puolsi keskiviikon käsittelyssään esitystä täsmennyksin. Valiokunta kuitenkin esitti, että kieltoa rajataan alueellisesti ja ajallisesti tilanteen salliessa. Valiokunta piti lisäksi välttämättömänä, että ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneiden menetyksien kohtuullinen korvaaminen yrittäjille säädetään lailla.

Marin on vedonnut, että kaikki ravintoloitsijat sulkisivat tilansa asiakaskäynneiltä omatoimisesti.

Torstaina eduskunta hyväksyi lisätalousarvion, joka tietää yrityksille miljardin euron suoraa tukipakettia.

– On aivan selvää, että lisätoimia tarvitaan. Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt kovasti töitä ja etsinyt välineitä, millä saadaan ohjattua tukea yrittäjille, Marin sanoi.

STT

Kuvat: