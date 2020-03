Uusmaalaisten pako kotiseudultaan mökkikuntiin on huomattu Salon seudulla jo parin viikon ajan. Liikennevirta kasvoi erityisen paljon torstaina, kun perjantaiksi suunniteltu Uudenmaan maakunnan rajojen sulkeminen sai ihmiset tien päälle.

Asia on pantu merkille erityisesti ruokakaupoissa ja apteekeissa.

– Riskiryhmiin kuuluvat kertovat määränneensä itselleen mökkikaranteenin ja myös etätöihin on lähdetty. Sillä ei näytä olevan mitään vaikutusta, että ihmisiä on kehotettu lähtemään mökkikunnistaan takaisin Uudellemaalle, Kemiön apteekkari Kaisa Rauhala toteaa.

Someron apteekissa on todettu sama.

– Mökkiläisten määrä kasvoi selvästi torstaina. Liikkeellä oli useampi, joka mainitsi tulleensa maalle etätöihin, proviisori Marja Kokkonen kertoo.

– Pääkaupunkiseudulta on suunnattu pois päin vastoin kuin viranomaiset ovat kehottaneet.

Perniön K-Supermarketin kauppias Anette Holappa sanoo kesäasukkaita olevan liikenteessä selvästi tavallista enemmän.

– Heitä on käynyt kaupassa, mutta he ovat käyttäneet myös keräys- ja kuljetuspalveluamme, hän kertoo.

Perniön K-kauppa tekee ruokakuljetuksissa yhteistyötä Taksi- ja tilausliikenne Särkisen kanssa.

– Maksuluokkia on kolme: alle 5 kilometrin, alle 10 kilometrin ja alle 20 kilometrin matkoille. Ostoksia voidaan viedä pidemmällekin, mutta silloin hinnasta pitää sopia suoraan taksiyrittäjän kanssa. Tilauksia on toimitettu lähinnä Särkisaloon ja Mathildedaliin, mutta pisimmillään ruokaa on kuljetettu Raaseporin puolelle, Holappa huomauttaa.

Anette Holappa sanoo kesäasukkaiden siirtymisen mökkimaisemiinsa kiihtyneen jo pari viikkoa sitten, kun koronatilanne kävi tukalammaksi. Mökkikunnat koetaan tartuntatautiaikaan pääkaupunkiseutua turvallisemmiksi väljemmän asukastiheytensä takia.

Kemiön apteekissa oli Kaisa Rauhalan mukaan kaksi viikkoa sitten ”aivan hirveä ruuhka”.

– Olemme joutuneet tekemään tavallista suurempia tilauksia. Sen ryntäyksen jälkeen tukkuliikkeet eivät pystyneet toimittamaan kaikkea ja itsehoitolääkkeiden osalta oli jonkin aikaa puutteita, mutta nyt parasetamolia ja ibuprofeeniakin on taas saatavilla, apteekkari Kaisa Rauhala sanoo.

– Reseptilääkkeiden kanssa ei ole ollut saatavuusongelmaa, mutta osa asiakkaista on yrittänyt saada niitä etuajassa. Emme voi toimittaa niitä kuin Kelan salliman viikon jouston rajoissa, hän muistuttaa.

Myös Someron S-marketissa vapaa-ajan asukkaiden saapuminen huomattiin jo viime viikolla.

– Suurempi kasvu alkoi sen jälkeen, kun Uudenmaan rajojen sulkemisesta alettiin uutisoida.

Mökkiläisten määrän lisäys on pantu merkille myös Kemiön S-marketissa.

– Heitä on tullut Kemiönsaareen koko viikon ajan.