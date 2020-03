Koronaviruksen keskiössä pitkään olleessa Wuhanissa jotkut yritykset saamassa luvan aloittaa toimintansa

Kiinan Wuhanissa osa yrityksistä on saamassa luvan aloittaa taas toimintansa viikkoja kestäneen tauon jälkeen. Maakunnan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että päivittäisiä perustarvikkeita tuottavat yritykset saavat aloittaa toimintansa heti.

Maailmanlaajuisten tuotantoketjujen kannalta keskeiset yhtiöt saavat puolestaan avata ovensa saatuaan siihen viranomaisilta luvan.

Pekingissä viranomaiset puolestaan ilmoittivat, että kaikki ulkomailta kaupunkiin saapuvat matkustajat joutuvat 14 päivän karanteeniin. Pekingissä on jo aiemmin määrätty karanteeniin matkustajat maista, joissa koronavirus on levinnyt laajalle. Rajoitukset ovat koskeneet muun muassa Etelä-Koreasta, Iranista, italiasta ja Japanista saapuvia.

Intia keskeyttää viisumien myöntämisen

Intia keskeyttää perjantaista alkaen turistiviisumien myöntämisen 15. huhtikuuta asti koronaviruksen takia. Lisäksi kerrottiin, että seitsemästä maasta tulevat tai niissä vierailleet matkustajat asetetaan 14 päivän karanteeniin. Näitä maita ovat Kiina, Italia, Iran, Etelä-Korea, Ranska, Espanja ja Saksa.

Iranin uutistoimisto Fars kertoi, että maan ensimmäinen varapresidentti Eshaq Jahangiri on saanut koronavirustartunnan, kertoi BBC. Jahangiri on korkein Iranin hallinnon edustaja, joka on sairastunut virukseen. Myös kaksi ministeriä on saanut virustartunnan.

Iranissa on noin 9 000 ihmistä saanut koronavirustartunnan ja noin 350 on kuollut virukseen.

Yhdysvalloissa jo tuhat tartuntaa

Yhdysvalloissa on todettu noin tuhat koronavirustartuntaa. Virukseen on kuollut kolmisenkymmentä ihmistä.

Ainakin 38 osavaltiota on ilmoittanut tautitapauksista, ja eniten niitä on New Yorkin osavaltiossa, kertoi BBC.

Seattlen ja Washingtonin alueilla on kielletty yli 250 ihmisen kokoontumiset. San Franciscossa puolestaan lykätään yli tuhannen ihmiset tapahtumat.

Yhdysvaltain kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci totesi kongressin kuulemisessa keskiviikkona, että ”tilanne pahenee siitä, mitä se on nyt”. Hän myös ehdotti, että koripalloliiga NBA:n otteluihin ei päästettäisi yleisöä.

Presidentti Donald Trump ei ole vielä sanonut, aikooko hän testauttaa itsensä, vaikka on kätellyt ja lentänyt samassa lentokoneessa useiden koronavirukselle altistuneiden kongressiedustajien kanssa.

