Peliura jatkuu, maisema vaihtuu – Hurrikaanista lähtevän liberon Jesse Mäntylän päivät täyttyvät tuoreena tyttövauvan isänä

Perttelin Peikkojen kasvatti Jesse Mäntylä on monen muun urheilijan kanssa erilaisessa tilanteessa kuin aikaisemmin. Pelikaudet päättyivät kuin seinään koronaviruksen vuoksi, eikä myöskään lentopallon miesten Mestaruusliigassa päästy kamppailemaan keväällä pudotuspeleissä.

– Jännä asia, jolle ei voi yhtään mitään. Maailmassa on nyt aika paljon tärkeämpiäkin asioita kuin urheilu, Mäntylä kiteyttää.

Koronavirus vaikuttaa seurojen taloudelliseen tilanteessa roimasti. Monet lentopallon liigaseurat ovatkin aloittaneet tukikampanjan ahdingosta selviämiseksi.

– Myös pelaajille tilanne on haastava. Jos seuroja kaatuu, on pelaajille tarjolla vähemmän pelipaikkoja, liberona pelaava Mäntylä muistuttaa.

Ensi tiistaina 33 vuotta täyttävä lentopalloilija haluaisi pelata vielä muutaman vuoden liigassa.

Mäntylä on häärinyt yhdeksällä peräkkäisellä kaudella kestomitalisti Hurrikaani-Loimaan hihaeksperttinä. Ensi kaudeksi maisema on kuitenkin vaihtumassa.

– Muutama vaihtoehto on uudeksi seuraksi, Mäntylä paljastaa.

Mäntylä siirtyi Loimaalle Salon Piivolleysta kaudeksi 2011–2012. Jakso Hurrikaanissa tuotti liigassa viisi hopeaa ja kolme pronssia eli mitalin jokaiselta loppuun asti pelatulta kaudelta.

Sen sijaan mestaruus uupuu yhä, myös jos Suomen Cup lasketaan mukaan.

– Mestaruuden voittaminen on monien osien summa. Miten joukkue hitsautuu yhteen, miten pelaajat pysyvät terveenä. Hurrikaanissa on tullut menestystä, vaikka ei mestaruutta, vuoden 2011 EM-kisajoukkueessa mukana ollut Mäntylä painottaa.

Mitään pakkoa hän ei mestaruudesta ota edes loppu-uran ajaksi.

– Rahalla sen mestaruuden voisi aina ostaa, jos väkisin haluaisi. Ostaa puoli kuusikkoa uusia pelaaja ennen siirtorajan umpeutumista. Mutta ei siinä mitään järkeä olisi.

Jos ja kun Mäntylä ensi kaudeksi pelipaikan löytää, nousee hän SM-otteluiden määrässä liigan kokeneimmaksi aktiivipelaajaksi. Vielä päättyneellä kaudella Mäntylän edellä oli VaLePan Olli Kunnari, joka kuitenkin löi pelitossunsa naulaan.

Mäntylällä häämöttää pian jopa iso tasaluku, sillä hänellä on kasassa 475 liigamatsia.

– Minulla on vielä suuri halu auttaa omaa joukkuetta ja tuoda rauhallisuutta kentälle. Kyllä tässä iässä voi kehittyäkin, ei koskaan voi liian kokenut olla, pohtii Mäntylä, jonka päättynyttä kautta haittasi pieni sormimurtuma.

Koronaviruksen uhka on vaikuttanut luonnollisesti myös urheilijoiden tämänhetkiseen harjoitteluun.

– Täälläkin piti kuntosalit sulkea. Meillä on ollut erääseen ilmaiseen saliin omat avaimet, jotta olemme päässeet aina halutessamme sinne. Nyt sinne oli vaihdettu lukot, joten enää emme pääse edes sinne, Mäntylä kertoo.

Vaikka liigakausi päättyikin ennenaikaisesti, ei Mäntylän ole tarvinnut keksiä tekemistä väkisin. Ypäjällä asuvan Mäntylän työt loimaalaisessa autoliikkeessä jatkuvat heinäkuun loppuun, ja lisäksi päivät täyttyvät kuin itsestään tuoreena tyttövauvan isänä.

– Ei sitä voi sanoin kuvata, kuinka siistiä isäksi tuleminen on. Se mikä oli ennen tärkeää, tuntuu nyt aika vähäiseltä, kun pikkainen herättelee joka aamu, avopuolisonsa Emmi Väistön kanssa helmikuussa lapsen saanut Mäntylä iloitsee.

ENITEN LENTOPALLON MIESTEN SM-MITALEITA

PÄÄTTYNEEN KAUDEN AKTIIVIPELAAJISTA

Kunnari kärjessä

10: Olli Kunnari Sampo ja VaLePa (6+1+3)

8: Jesse Mäntylä Piivolley ja Hurrikaani (0+5+3)

7: Mikko Esko Pateri ja VaLePa (4+2+1)

6: Olli-Pekka Ojansivu VaLePa, Sampo, Tiikerit ja Savo Volley (4+2+0), Eemeli Kouki Loimu, Lakkapää ja Hurrikaani (0+2+4)