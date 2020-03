Perussuomalaiset hylkää PS-Nuoret ja perustaa uuden nuorisojärjestön

Perussuomalaisten nykyisellä nuorisojärjestöllä ei ole toimintaedellytyksiä, sanoo emopuolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Halla-ahon mukaan perussuomalaiset on valmistellut uuden nuorisojärjestön perustamista.

PS-Nuoret on ärsyttänyt puoluetta fasistisilla kannanotoillaan. Tuoreimman kohun käynnisti Toni Jalonen, kun hän Virossa pitämässään puheessa sanoi identifioituvansa fasistiksi. Hän oli nuorisojärjestön toinen varapuheenjohtaja, kunnes jätti tehtävän viime viikon alussa. Perussuomalaiset irtisanoutui Jalosen puheista.

Halla-aho sanoikin, että nuorisojärjestön aktiiveissa on ihmisiä, jotka suhtautuvat jopa vihamielisesti puolueen linjaan, eivätkä erimielisyydet ole ratkaistavissa keskustelemalla.

– Nuorisojärjestön nykyiset säännöt eivät anna riittäviä työkaluja ongelmiin puuttumiseksi, Halla-aho perusteli.

– Jos nykyinen nuorisojärjestö ei ole reformoitavissa, on perustettavissa uusi järjestö, hän jatkoi.

Uusi järjestö etenee säännöillä, jotka vanha hylkäsi

Halla-aho ei saanut lauantaina suostuteltua puolueen nuorisojärjestön ylimääräistä kokousta puoluejohdon haluaman sääntömuutoksen kannalle. Muutosesityksiin sisältyi esitys, että nuorisojärjestön jäsenyys edellyttäisi jäsenyyttä myös puolueessa. Puoluehallitus olisi saanut siten määräysvallan siitä, ketkä saavat olla nuorisojärjestössä mukana.

Uuden nuorisojärjestön, Perussuomalainen nuoriso ry:n, väliaikaiseksi puheenjohtajaksi on nimetty Jenna Simula. Simulan mukaan uuden järjestön jäsenten säännöt ovat lähes samat, jotka PS-Nuoret hylkäsi Tampereen-kokouksessa. Näin ollen jäsenten on sitouduttava puolueeseen.

Lisäksi uuden nuorisojärjestön sääntöihin on lisätty selvästi fasismista irtisanoutuva kohta: ”Yhdistys kannattaa demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota.”

STT

