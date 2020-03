Perussuomalaisilta välikysymys Suomen linjasta – Miten Suomi tukee Kreikkaa?

Perussuomalaiset jättää hallitukselle välikysymyksen Suomen linjasta siirtolaiskriisin ehkäisemiseksi. Oppositiopuolue kaipaa hallitukselta selkeän linjauksen asiasta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa tietää, miten hallitus toimii kotimaassa ja EU:ssa. Lisäksi vaaditaan tarkennusta siihen, miten Suomi tukee Kreikkaa.

Perussuomalaisten mukaan hallituksen linja on ollut ristiriitainen eikä se täsmentynyt eilisellä kyselytunnilla eduskunnassa.

Perussuomalaiset kutsuu muut oppositiopuolueet mukaan välikysymykseen. Kokoomuksesta ei tuoreeltaan osattu sanoa STT:lle, yhtyykö puolue välikysymykseen.

Oppositiopuolueet tivasivat eilen Kreikka-kantaa

Eilen Kreikka-teema hallitsi eduskunnan kyselytuntia. Oppositiopuolueet tivasivat ministereiltä, tukeeko Suomen hallitus Kreikan päätöstä olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauteen.

– Suomi tukee Kreikkaa noudattamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteita. Mihinkään laittomuuksiin suomalaiset viranomaiset eivät voi osallistua. Tämä ei ole pelkästään Suomen hallituksen näkemys, tämä on jokaiselle viranomaiselle selvä asia, vastasi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

– Me tuemme Kreikkaa siinä, että ulkorajat pitävät. Tähän liittyy myös se, että täytyy noudattaa kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia, sanoi pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.).

Rajavartiolaitos on päättänyt lähettää nelihenkisen partion Kreikan maarajalla käynnistyvään nopeaan rajainterventioon. Lisäksi yksi ihminen lähetetään operaation koordinaatiokeskukseen Puolan Varsovaan.

STT

