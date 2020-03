Perustuslakivaliokunta ryhtyy heti aamusta käsittelemään Uudenmaan liikkumisrajoituksia

Perustuslakivaliokunta kokoontuu tänään käsittelemään Uudenmaan liikkumisrajoituksia. Kokouksen on määrä alkaa kello 8.30 asiantuntijakuulemisilla.

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) sanoi eilen STT:lle, että mietintö puristetaan tänään kasaan iltapäiväksi ja viedään täysistuntoon, jossa se on ainoassa käsittelyssä. Hänen mukaansa liikkumisrajoitukset voivat tulla voimaan vielä tänään.

Tiedossa ei vielä ole, mihin aikaan rajoitukset astuisivat voimaan. Ojala-Niemelän mukaan tämä riippuu siitä, millä aikataululla mietintö saadaan valmiiksi ja saliin.

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä sisäministeriöstä arvioi eilen, että eduskunnan päätöksen teko menee ainakin myöhäiseen iltapäivään, sillä asia todennäköisesti herättää eduskunnassa keskustelua.

– Jos siinä menee tuntikausia, niin ei varmastikaan poliisi tuolla ulkona seiso valmiiksi odottamassa. Kun se tulee voimaan, he saavat siitä tiedon ja käynnistävät omat toimensa, hän totesi STT:lle.

Uudenmaan maakunnan rajoille tulee kattava määrä sulkupisteitä ja myös pienemmät tiet suljetaan, kertoi Helsingin poliisilaitoksen poliisikomentaja Lasse Aapio eilen. Aapion mukaan sulkupisteitä tulisi tällä tietoa 30-40 kappaletta.

Rajoitusten määrä olla voimassa 19. huhtikuuta asti

Ojala-Niemelä oli eilen vakuuttunut siitä, että mietintö saadaan vietyä tänään täysistuntosaliin. Hän sanoi, ettei ollut edes miettinyt, miten toimittaisiin, jos näin ei tapahtuisi.

– En ole sitä miettinyt, koska se ei ole mahdollista. Kyllä me sen huomenna viemme läpi. Minulla on vahva käsitys, että perustelumuistioiden eteen oli tehty paljon töitä, Ojala-Niemelä sanoi torstaina.

Hallitus kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa esittävänsä Uudellemaalle tiukkoja liikkumisrajoituksia. Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poistuminen aiotaan kieltää. Liikkumisrajoitusten on määrä kestää 19. huhtikuuta asti.

Hallituksen mukaan rajoituksista voitaisiin poiketa vain työssäkäynnin tai elinkeinon harjoittamisen osalta sekä esimerkiksi lapsen tapaamisoikeuden tai lähiomaisen kuoleman vuoksi. Vapaa-ajan matkat esimerkiksi kesämökeille eivät ole riittävä syy ylittää Uudenmaan rajaa.

STT

