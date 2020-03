Pikavippejä tulee välttää ja etsiä muita ratkaisuja, vaikka koronavirus aiheuttaisikin omalle taloudelle ongelmia, kehottaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Pikavippejä ja vakuudettomia luottoja on syytä välttää, vaikka oma talous olisi tiukilla koronaviruksen vuoksi, kehottaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

KKV huomauttaa, että kyseiset keinot ovat kallis ratkaisu koronaviruksen aiheuttamiin talousvaikeuksiin, joten ihmisten tulisi miettiä muita vaihtoehtoja.

– Maksujärjestelyistä kannattaa neuvotella velkojien ja perintätoimistojen kanssa ja miettiä muita ratkaisuja, KKV:n tiedotteessa todetaan.

Jos laskun maksaminen tai lainan lyhentäminen eräpäivänä ei onnistu, laskun lähettäjään on otettava yhteyttä ennen kuin lasku on myöhässä ja yrittää sopia uusi maksuaikataulu.

– Monet pankit ovat ilmoittaneet tarjoavansa maksuttomia lyhennysvapaita henkilöasiakkailleen koronaviruksen aiheuttamissa talousvaikeuksissa. Yrityksiltä ja perintätoimistoilta toivotaan vastuullisuutta silloin, kun kuluttaja pyytää maksujärjestelyjä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, KKV sanoo.

Maksa asuminen ensin

KKV kehottaa maksamaan laskut tärkeysjärjestyksessä.

– Maksa ensin asuminen eli vuokra tai käyttövastike, asuntolaina, sähkö- ja vesilaskut. Seuraavaksi muut välttämättömät menot, kuten ruoka, puhelin, päivähoito, vakuutukset. Mieti, voitko karsia jostain menoista, kuten lehtitilauksista tai viihdepalveluista.

Jos luoton ottamiseen joutuu kuitenkin turvautumaan, uusia nostoja ei kannata tehdä sellaisten pikaluottosopimusten perusteella, jotka on tehty ennen syyskuuta 2019.

– Viime syksynä voimaan tullut 20 prosentin korkokatto ei koske niitä, vaan luottokustannukset voivat niissä olla vielä huomattavasti kalliimmat, KKV kertoo.

Talous- ja velkaneuvonnasta saa maksutonta palvelua muun muassa velkatilanteen kartoittamiseen ja neuvotteluihin velkojien kanssa. Apua talousasioissa tarjoaa myös Takuusäätiö.

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta.html

https://www.takuusaatio.fi/

STT

