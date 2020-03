Pohjois-Korea: Trump lähestyi kirjeellä ja haluaa taistella yhdessä koronaa vastaan

Pohjois-Korea kertoo saaneensa Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta kirjeen, jossa Yhdysvallat ilmaisee halunsa kehittää maiden välisiä suhteita. Asiasta kertoo Pohjois-Korean uutistoimisto KCNA.

Uutistoimiston mukaan Trump ilmaisee kirjeessä myös toivovansa maiden välistä yhteistyötä epidemian torjunnassa, minkä tulkittiin liittyvän koronaviruspandemiaan.

Pohjois-Korea ei ole virallisesti kertonut yhdestäkään virustartunnasta. Esimerkiksi maata tarkkaileva eteläkorealainen Daily NK -julkaisu kertoi runsas viikko sitten lähteisiinsä viitaten, että jopa 180 sotilasta olisi kuollut virukseen ja tuhansia olisi karanteenissa.

Aiemmin lauantaina Etelä-Korea ja Japani vahvistivat Pohjois-Korean testanneen jälleen ohjuskykyään. Maa ampui kaksi lyhyen kantaman ohjusta itärannikoltaan mereen. Naapurimaat tuomitsivat iskut erityisen sopimattomiksi globaalin pandemian aikana.

Pohjois-Korea on vuosikymmeniä suunnannut suhteettomasti varoja puolustuskykyynsä ja ydinohjelmaansa, myös 1990-luvulla, kun maassa oli nälänhätä.

Pohjois-Korea sulki rajansa aikaisessa vaiheessa, kun koronavirus vielä levisi pääsääntöisesti Aasiassa. Tämä on heikentänyt tietojen läpinäkyvyyttä.

YK on ollut huolissaan Pohjois-Korean tautitilanteesta. YK on pyytänyt maata sallimaan lääkäreiden ja humanitaarisen avun pääsyn rajojensa läpi. Myös YK:n turvallisuusneuvosto ilmoitti tekevänsä Pohjois-Korealle asetettuihin pakotteisiin humanitaarisia poikkeuksia, jotta maa pystyisi paremmin taistelemaan virusta vastaan.

Virus voisi iskeä Pohjois-Koreaan erityisen voimakkaasti, sillä maan kansalaiset ovat paikoin hyvin aliravittuja eivätkä maan sairaalaolot eivät ole kyllin laadukkaat.

Vahvoja viitteitä Pohjois-Korean tautitilanteesta saataneen viimeistään huhtikuussa, jolloin maan parlamentin, korkeimman kansanneuvoston, on määrä kokoontua. Tapahtuma kokoaa noin 700 päättävään eliitin jäsentä samaan tilaan.

– Pohjois-Korea ei järjestä suuren mittaluokan poliittista tapahtumaa, ellei hallinto ei ole varma, että virustartunnat ovat kurissa, NK Newsin analyytikko Rachel Minyoung Lee sanoi uutistoimisto AFP:lle.

