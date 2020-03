Poliisi varautuu koronaan jakamalla työntekijöitä eri tiloihin

Poliisi varautuu koronavirukseen jakamalla tarvittaessa samaa työtä tekeviä työntekijöitä eri tiloihin ja suosittelemalla työntekijöille etätöitä, silloin kun se on mahdollista, kertoo poliisitarkastaja Marko Heikkilä Poliisihallituksesta. Hän vastasi STT:n kysymyksiin poliisin varautumisesta sähköpostitse kiireen vuoksi.

– On paljolti kiinni toimipisteestä ja työtehtävistä, miten asiat pystytään käytännössä järjestämään, mutta yleislinjauksena tuo. On varmistettu, että suojavälineitä on riittävästi saatavilla ja toimintaohjeet ihan perushygienian suhteen ovat tiedossa. Osin toimintoja onjo hajautettu, Heikkilä sanoo.

Heikkilän mukaan poliisilaitosten normaaliin varautumiseen kuuluu jo normaalitilanteessakin esimerkiksi se, että poliisin tutkijoita voidaan siirtää kenttätehtäviin resurssien paikkaamiseksi. Tähän voitaisiin turvautua esimerkiksi, jos tauti alkaisi jyllätä virkamiesten keskuudessa.

Poliisissa varaudutaan myös siihen, että terveydenhuolto tulisi tarvitsemaan poliisin virka-apua omien tehtäviensä hoitamiseksi. Tämä voisi Poliisihallituksen mukaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että poliisi valvoo viranomaispäätösten noudattamista ja esimerkiksi eristäisi alueita ja estäisi ihmisiä liikkumasta, jos tällaisia kieltoja määrättäisiin.

Korona vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen

Heikkilä arvioi, että poliisille tulee vähemmän hälytystehtäviä julkisille paikoille, sillä ihmiset liikkuvat ylipäätään vähemmän julkisilla paikoilla ja juhlivat vähemmän ravintoloissa.

– Toisaalta taas kotihälytystehtävät saattavat lisääntyä kun tuo edellä mainittu siirtyy yksityiskoteihin, Heikkilä sanoo.

Viikonloppuna Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotti ensimmäisestä epäillystä tapauksesta, jossa koronaviruksen varjolla yritettiin huijausta. ”Koronavirustarkastajiksi” esittäytyneet miehet veivät asunnosta arvotavaraa ja käteistä Vihdissä. Viranomaiset eivät kuitenkaan tee mitään koronatarkastuksia ihmisten asuntoihin.

Toistaiseksi mitään laajempia rikosilmiöitä korona ei ole Heikkilän tietojen mukaan Suomeen tuonut.

– On hyvin vaikeata ennustaa, mitä tilanne tuo tullessaan, mutta aina on tahoja, jotka tavalla tai toisella pyrkivät jopa laittomin keinoin hyötymään uudesta, ehkä ihmisiä hämmentävästä tilanteesta.

Helsingin poliisissa on karsittu palavereja ja koulutuksia

Ylikomisario Pekka Höök Helsingin poliisin viestinnästä kertoo, että Poliisihallituksen ohjeet on laitoksella kuultu. Palavereja, kokouksia, koulutuksia ynnä muita väen yhteen kokoontumisia on pyritty karsimaan. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja jos väki alkaa sairastella, toimintoja priorisoidaan. Höök vakuuttaa, että poliisi on varautunut turvaamaan toimintansa.

– Varmistamme, että kiireiset hälytystehtävät voidaan suorittaa ja pystymme turvaamaan välttämättömän kiirellisen toiminnan. Rikostutkinnallisesti lähdetään sieltä henkeen ja terveyteen kohdistuvista asioista, Höök sanoo.

STT