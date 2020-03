Poliisitarkastaja Uudenmaan mahdollisesta liikkumisrajoituksesta: ”Julkisen liikenteen rajoittaminen helpoin konsti”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Ylen Ykkösaamussa, että Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta koronaviruksen vuoksi ei ole nyt ajankohtaista. Tilannetta seurataan kuitenkin päivittäin.

STT kysyi Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Heikkilältä, mitä käytännön keinoja poliisilla olisi asian hoitamiseen.

– Poliisilla ei ole mitään erityisiä konsteja. Äkkiseltään tulee mieleen, että julkisen liikenteen rajoittaminen on kaikkein helpoin konsti. Kaikkein kovimpana tietysti, että ruvetaan sulkemaan teitä, Heikkilä sanoo ja lisää:

– Kuka sen sitten missä vaiheessa toteuttaa, on eri asia. Nuo ovat oikeastaan ne käytettävissä olevat keinot.

Yksi iso ratkaistava kysymys esimerkiksi Uudenmaan eristämisessä muusta maasta olisi se, miten poliisin resurssit riittäisivät.

– Se on hyvin tapauskohtaista. Jos äkkiseltään ajattelee Uuttamaata, niin liikenteen katkaiseminen syö mahdottomasti resursseja. En usko, että tällaisessa tilanteessa pelkästään poliisin resurssit riittäisivät.

Puolustusvoimilta virka-apua?

Heikkilän mukaan tällaisessa tilanteessa poliisi voisi pyytää virka-apua Puolustusvoimilta. Muitakin mahdollisia keinoja on.

– Pystytäänkö esimerkiksi fyysisin estein sulkemaan joitain teitä? Se ja virka-apu ovat huomioon otettavia seikkoja. Jokainen varmasti ymmärtää, kuinka paljon Uudeltamaalta lähtee ulosmenoteitä. Jos jokaiselle tielle laitetaan poliisipartio, niin se jo tuntuu poliisin resursseissa.

Rajojen sulkemisen yhteydessä keskusteluissa nousi esiin, että poliisilla ja rajavartiolaitoksella on olemassa ns. eläkeläispooli, josta voidaan tarvittaessa kutsua lisävoimia apuun.

– Tämä olisi ilman muuta sellainen tilanne, jossa sellaisia henkilöitä voisi käyttää. Ne olisivat enemmän turvaamistehtäviä, eivät kaikkein vaarallisimpia poliisitehtäviä.

