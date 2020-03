Põltsamaan ruusuista aiotaan tarha Saloon, suunnittelijana ruusupuutarhuri Virosta

Kahden puutarhurin, salolaisen Timo Hietasen ja virolaisen Rein Joostin, 35 vuotta kestänyt ystävyys on kiteytymässä ruusutarhaksi.

Hietasen aikeena on perustaa kotiinsa Villillään ruusutarha, jonka juurakot tulevat Virosta, Põltsamaan ruusutarhasta. Suunnitelijaksi hän kutsui Rein Joostin, joka kävi viime viikolla katsomassa rosarion paikkaa.

– Tähän näin, Hietanen piirtää kädellä laajan kaaren päärakennuksen ympärille rinteeseen.

Hän sanoo erottavansa ruusun muista kukkasista, ei muuta, ja juuri siksi hän on pyytänyt avuksi ystävänsä.

Joost otti mitat pihasta ja rakennusten sijainnista. Kotona hän piirtää paperille aluekartan, johon tulee noin 120 lajiketta, yhteensä vajaa 500 tainta. Jos toimitaan ripeästi, taimet voidaan istuttaa tänä keväänä.

– Minä teen valikoiman, Timolla on työ ja huolto. Hänellä on kolme kuukautta aikaa toimia ja laittaa maa kuntoon.

Ruusuasiantuntija sanoo suoraan, että sellaisenaan maa ei ole hyvää ruusuille. Siihen on ajettava noin puolen metrin kerros kompostimaata.

– Se ei ole ongelma. Kompostimultaa ja kaivinkone on. Minulla on ystäviä, jotka ymmärtävät ja hoitavat, Hietanen vakuuttaa.

Hän kertoo miettineensä ruusutarhaa pitkään. Siitä on iloa itselle, mutta se olisi myös avoinna vierailijoille.

– Loppuelämän haave. Jää jotain ihmeteltävää, 82-vuotias Hietanen sanoo.

Ruusuja enemmän puutarhureita yhdistää vihannesviljely. Yhteistyö naapurimaan viljelijöiden kanssa toi aikoinaan Hietaselle laajan tuttavapiirin ja tunnettavuutta Virossa.

– Kukaan Virossa ei tunne Hietasta, mutta kaikki tuntevat Timon!

Rein Joost on Virossa tunnettu ruusuistaan. Hän on perustanut vaimonsa kanssa Põltsamaan ruusutarhan, jossa nykyisin kasvaa yli tuhat erilaista ruusulajiketta. Taimia on 5 000. Seitsemän hehtaarin laajuinen puutarha on muun muassa suomalaisten puutarhaharrastajien suosittu retkikohde.

Kauppapuutarha on siirtynyt nuoremmille sukulaisille, mutta tänä vuonna 80 täyttävä Joost sanoo olevansa yhä alan pienyrittäjä voimiensa mukaan. Viehtymys kauneuteen tulee lapsuudenkodista asti.

– Äidillä ja isällä oli kaunis piha, jossa kasvoi viisi ruusulajiketta. Tuli sota ja ruusut jäivät, mutta sodan jälkeen tuli tahto alkaa kasvattaa niitä.

Hän kertoo, että ruusutarhan tavoitteena alun perin selvittää lajikkeiden tärkeitä ominaisuuksia eli kylmän- ja taudinkestoa sekä kukinnon kauneutta.

– 2–3 vuodessa selviää, menestyykö lajike. Tämä talvi on ollut hyvä ruusuille.

Joost laajensi ruusutarkaansa hankkimalla lajikkeita Pohjoismaiden lisäksi muun muassa Saksasta, Ranskasta ja Latviasta. Suomalaisia lajiketta on useita, mutta nimestään huolimatta President Kekkonen on alkuperältään hollantilainen.

– Kauniin punainen kukinto, Joost kuvailee ruusua, joka olisi yksi Villilän lajikkeista.