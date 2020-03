G7-maat pitävät hätäkokouksen koronaviruksen vuoksi, ilmoitus sinkautti New Yorkin arvopaperimarkkinat vahvaan nousuun

G7-maiden keskuspankkien johtajat ja valtiovarainministerit pitävät tiistaina puhelinkokouksen koronaviruksen vuoksi, kertoo Yhdysvaltain valtiovarainministeriö.

Ilmoitus sinkautti New Yorkin arvopaperimarkkinat kovaan nousuun. Dow Jones oli illalla Suomen aikaa yli 3 prosenttia plussalla. Viime viikolla Dow Jones putosi 12,4 prosenttia, mikä on synkin luku sitten vuoden 2008 finanssikriisin.

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell ja valtiovarainministeri Steven Mnuchin johtavat puhelinkonferenssia, johon osallistuvat heidän kollegansa Saksasta, Ranskasta, Britanniasta, Italiasta, Japanista ja Kanadasta.

Aiemmin kiinni menneet keskeiset Euroopan pörssit ajelivat maanantaina vuoristorataa ja päätyivät lopulta helpottavasti plussalle viime viikon syöksyn jälkeen. Muun muassa Frankfurtin pörssin DAX-indeksi päätyi 0,34 prosentin nousuun. Yksin perjantaina DAX romahti 5 prosenttia.

Euroopan pörssit lähtivät aluksi selvään nousuun mutta kääntyivät alaspäin EU:n ilmoitettua nostavansa koronavirusuhan luokitusta. New Yorkin arvopaperimarkkinoiden avattua nousuun myös Euroopan pörssit kääntyivät jälleen nousu-uralle.

Helsingin pörssin OMXH-indeksi päätyi 0,53 prosenttia plussalle.

Finnairin osake sukelsi

Helsingin pörssissä Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin siirtyminen Nokian toimitusjohtajaksi otettiin kohtuullisen rauhallisesti vastaan. Toimitusjohtajan vaihdokset näkyivät plusmerkkisinä kummankin yhtiön pörssikurssissa.

Nokian osake nousi 1,65 prosenttia ja Fortumin 0,70 prosenttia.

Sen sijaan Finnairille päivä oli synkkä, kun yhtiön päästöhyvitysohjelma meni pipariksi Poliisihallituksen otettua tiukan kannan, jonka mukaan Finnairin ohjelma on rahankeräyslain vastainen.

Finnairin osake sukelsi 4,52 prosenttia.

STT

