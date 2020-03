Portugali julisti poikkeustilan taistelussa koronavirusta vastaan

Portugali on julistanut kansallisen poikkeustilan 15 päiväksi hillitäkseen koronaviruksen leviämistä. Poikkeustilan takia hallituksen on helpompaa rajoittaa ihmisten liikkumista.

Maan presidentti Marcelo Rebelo de Sousa kuvaili päätöstä poikkeukselliseksi ja sanoi, että sillä ei yritetä häiritä demokratiaa.

Portugalissa vallitsi 1970-luvulle saakka diktatuuri, jonka jälkeen se palasi demokraattiseen järjestelmään. Kyseessä on ensimmäinen poikkeustila sitten diktatuurin päättymisen.

Kiinassa ei yhtään uutta kotimaista koronavirustartuntaa, ulkomailta tulleet tartunnat kasvussa

Kiinassa ei ole todettu yhtäkään uutta maan sisällä levinnyttä koronavirustartuntaa, kertovat maan viranomaiset. Näin on ensimmäistä kertaa sitten tammikuun, jolloin maa alkoi raportoida tartuntamääriä.

Maassa kuitenkin kerrottiin 34 uudesta ulkomailta tulleesta tartunnasta. Kyseessä on suurin kasvu kahteen viikkoon.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään Kiinasta Wuhanin miljoonakaupungista viime vuoden lopulla.

STT