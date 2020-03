Presidentti Donald Trumpin koronavirustesti on negatiivinen – Espanjan pääministerin vaimolla puolestaan on todettu tartunta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koronavirustestin tulos on negatiivinen, kerrotaan presidentin esikunnasta.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaron delegaatio oli ollut vierailulla Trumpin floridalaiskartanossa. Osalla delegaatiosta on myöhemmin todettu koronavirustartunta.

Valkoisen talon lääkärin mukaan Trumpilla ei ole ollut koronavirustartunnan oireita.

Espanjassa jo lähes 6 300 tartuntaa

Espanjan pääministeri Pedro Sanchezin vaimo Begona Gomez on saanut koronavirustartunnan, kerrotaan pääministerin kansliasta.

Hallituksen lausunnon mukaan Gomez ja Sanchez voivat hyvin ja ovat eristyksissä virka-asunnollaan.

Maa julisti myöhään lauantaina poikkeustilan ja asetti liikkumisrajoituksia koko maahan koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Maassa on todettu El Pais -lehden mukaan lähes 6 300 koronavirustartuntaa, mikä on eniten Euroopassa Italian jälkeen.

Yhdysvalloissa siirretään esivaaleja

Yhdysvaltojen Georgiassa on päätetty siirtää presidenttiehdokaskilvan esivaaleja koronaviruksen takia, kertovat yhdysvaltalaismediat.

Äänestys piti järjestää ensi viikolla, mutta sitä on lykätty toukokuulle.

Kyseessä on toinen osavaltio, joka siirtää esivaalia. Louisiana kertoi aiemmin siirtävänsä demokraattien ja republikaanien esivaaleja.

Demokraattien presidenttiehdokaskilpaa käydään lähinnä ex-varapresidentti Joe Bidenin ja senaattori Bernie Sandersin välillä.

Donald Trumpia puolestaan pidetään ilmiselvänä republikaanien presidenttiehdokkaana.

https://elpais.com/sociedad/2020/03/09/actualidad/1583748887_173685.html

STT