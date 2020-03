Presidentti Niinistö jyrisee IS:n haastatteluissa suomalaisille, jotka eivät noudata ohjeita: ”Minä en sellaista halua ollenkaan hyväksyä”

Presidentti Sauli Niinistö kritisoi Ilta-Sanomien haastattelussa kovin sanoin ihmisiä, jotka eivät noudata viranomaisten ohjeita ja rajoituksia koronaviruksen hillitsemiseksi. Niinistön mukaan ohjeita on annettu jo riittävän monta kertaa.

– Minun on erittäin vaikeaa ymmärtää ihmistä, joka nyt käyttäytyy vastoin sitä, mikä on maailmaltakin opitun valossa välttämätöntä. Sellaista ihmistä, joka ei nyt kuuntelisi sisäisen järjen ääntä, Niinistö sanoo.

Presidentti ei käsitä, miksi jotkut suomalaiset yhä menevät esimerkiksi ravintoloihin hallituksen vetoomuksista huolimatta.

– Jos se ei ole jollekin vielä perille mennyt, alkaa se tuntua tarkoitukselliselta välinpitämättömyydeltä. Ja minä en sellaista halua ollenkaan hyväksyä.

Niinistö katsoo jyrkempien rajaustoimien kertovan Suomen siirtävän strategiaansa laumaimmuniteettiajattelusta viruksen torjuntaan. Hän ei halua ottaa kantaa siihen, tekikö Suomi virheen siirtyessään torjuntalinjalle vasta nyt.

– Sanon vain, että hyvä, että ollaan siirtymässä.

