Prinssi Charlesilla on koronatartunta – Espanjan tilanne pahenee entisestään, ohitti koronakuolemien määrässä jo Kiinan

Britanniassa Walesin prinssi Charlesilla on todettu koronavirustartunta, kertoo muun muassa Sky News. Hovin tiedotteen mukaan Charlesin oireet ovat lieviä ja 71-vuotias Charles on kyennyt työskentelemään kotoa käsin.

Myös Charlesin puoliso, Cornwallin herttuatar Camilla, on testattu, mutta hänellä ei ole virustartuntaa.

Hovin mukaan on mahdotonta määritellä, mistä Charles on saanut tartunnan, koska hän on osallistunut viime viikkoina lukuisiin tapaamisiin.

Terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti Charles ja Camilla pysyttelevät nyt kotikaranteenissa Skotlannissa.

Charles on kuningatar Elisabetin vanhin poika ja siten myös kruununperillinen. 93-vuotias Elisabet ja hänen puolisonsa, 98-vuotias prinssi Philip, vetäytyivät jo aiemmin koronaepidemian takia Windsorin linnan suojiin lähelle Lontoota.

Espanjassa vuorokaudessa peräti 738 uutta kuolemantapausta

Espanjassa koronavirusepidemia pahenee entisestään. Maassa kirjattiin 24 tunnin kuluessa peräti 738 uutta kuolemantapausta, mikä on yli 200 enemmän kuin eilen ilmoitettu vastaava luku.

Yhteensä Espanjassa on kuollut tautiin jo 3 434 ihmistä eli enemmän kuin epidemian alkuperämaassa Kiinassa.

Espanjan terveysministeriön mukaan tartunnan saaneita on vajaat 48 000. Määrät ovat nousseet siitä huolimatta, että Espanjassa on voimassa erittäin tiukat rajoitukset kansalaisten liikkumiselle kodin ulkopuolella.

Terveysviranomaisten mukaan epidemian huippu alkaa olla lähellä ja se voidaan saavuttaa jo tällä viikolla.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvostoa luotsaava Charles Michel lupasivat espanjalaisille apua.

– Haluan teidän tietävän, että työskentelemme väsymättä auttaaksemme teitä – ette ole yksin, von der Leyen viestitti Twitterissä julkistamallaan videolla.

Putin pitää televisiopuheen koronaviruksesta

Venäjän presidentti Vladimir Putin aikoo puhua tänään kansalle koronavirustilanteesta. Putinin puhe televisioidaan.

Venäjällä on todettu tähän mennessä lähes 660 koronatartuntaa. Venäjän viranomaiset myönsivät tällä viikolla ensi kertaa, että todellisuudessa sairastuneiden määrä on varmistettuja tapauksia huomattavasti suurempi.

https://news.sky.com/story/coronavirus-prince-charles-tests-positive-for-covid-19-11963363

STT

Kuvat: