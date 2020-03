Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vapautuvat velvoitteistaan hoville – käytännössä edustustehtävät loppuivat jo viikkoja sitten

Britannian prinssillä Harrylla ja herttuatar Meghanilla on tänään viimeinen virallinen työpäivä brittihovin leivissä. Huomisesta lähtien herttuapari ei enää hoida tehtäviä kuningatar Elisabetin nimissä.

Samalla he luopuvat Buckinghamin palatsissa olevasta toimistostaan.

Käytännössä viimeinen edustustehtävä oli jo kuun alussa. Pariskunta on sittemmin muuttanut Los Angelesiin, tiettävästi pysyvästi.

Meghan kasvoi Los Angelesissa, jossa hänen äitinsä Doria Ragland yhä asuu. Hänellä on myös ystäviä ja työkontaktien verkosto Los Angelesissa, joten entinen näyttelijä voisi jatkaa siellä uraansa.

Vetäytymisilmoitus alkuvuodesta

Harry ja Meghan ilmoittivat tammikuussa, että he vetäytyvät kuninkaallisista rooleistaan. Pariskunta perusteli päätöstään muun muassa halulla saada rauha brittilehdistöltä.

Herttuaparin suhde erityisesti brittilehdistöön on ollut vaikea. He ovat esimerkiksi ryhtyneet oikeustoimiin mediaa vastaan katsottuaan lehtien loukanneen yksityisyyttään. Myös koko vetäytymissuunnitelmaa on lehdistössä sälytetty Meghanin harteille.

Viime kuussa kerrottiin, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät enää jatkossa käytä kuninkaalliseen perheeseen viittaavaa termiä Sussex Royal.

He olivat aiemmin käyttäneet termiä suositulla Instagram-tilillään ja nettisivuillaan. Harry ja Meghan ovat myös tehneet kymmeniä tavaramerkkihakemuksia erinäisille tuotteille. Heidät tunnetaan kuitenkin jatkossakin Sussexin herttuaparina.

Pari ilmoitti loppiaisen jälkeen päätöksestään jättää kuninkaalliset tehtävät. Päätöksen myötä kuninkaallinen perhe sopi, että pariskunta ei käytä jatkossa HRH-titteliä eli heitä ei kutsuta enää kuninkaallisiksi korkeuksiksi.

STT

