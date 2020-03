PTT: Suomen talous supistuu selvästi koronaviruksen vuoksi

Suomen talous supistuu selvästi koronaviruksen vuoksi, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT.

PTT:n mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna 3-6 prosenttia riippuen siitä, kuinka nopeasti koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä toivutaan. Jos kriisi pitkittyy, lasku voi olla syvempääkin ja kestää ensi vuoteen.

– Koronaviruksen vaikutusten suuruus ja kesto riippuvat viruksen leviämisestä ja sen taltuttamisen onnistumisesta. Mitä pidempään rajuja toimia joudutaan jatkamaan, sitä suuremmat ovat taloudelliset menetykset, summaa PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari tiedotteessa.

Viruksen taloudellisiin vaikutuksiin kuuluvat myös ympäri maailmaa tehtävät talouden tukipaketit.

Huovarin mukaan kaikissa viruksen iskemissä talouksissa on jouduttu pysäyttämään yhteiskunta laajasti ja kansainvälinen ihmisten liikkuvuus on seisahtunut. Pysäyttämisen aiheuttaman ison sokin lisäksi viruksella voi olla suuria pysyviä vaikutuksia yhteiskuntiin, maailmanpolitiikkaan ja talouden rakenteisiin.

Pahimpana riskinä Huovari pitää sitä, että reaalitalouden ongelmat ja finanssimarkkinoiden raju lasku johtavat pankkisektorin kriisiin. Monien yritysten tulot ovat romahtaneet, eivätkä ne lyhyellä aikavälillä pysty huolehtimaan velvoitteistaan.

– Taloudellisia vastatoimia suunnitellessa pitää varautua siihen, että vaikutukset talouteen ovat suuria ja poikkeustilanne saattaa jatkua pitkään, Huovari varoittaa.

Talousvaikutukset kestävät parhaassakin tapauksessa puoli vuotta

Vakavien epidemioiden talousvaikutukset ovat hänen mukaansa aina suuria, mutta usein lyhytaikaisia ja palautuminen on nopeaa. Yleensä kulutus ja investoinnit pääosin siirtyvät epidemian jälkeiselle ajalle, jolloin talous toipuu.

Huovarin mukaan koronaviruksen tapauksessa tämä kuitenkin vaikuttaa liian optimistiselta. Koronavirus ei ole poistumassa nopeasti, joten on varauduttava pidempiaikaisiin vaikeuksiin myös taloudessa.

Useissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa tartuntatilanne on vasta alkuvaiheessa. Sen vuoksi vaikutukset maailmantalouteen kestävät luultavasti parhaassakin tapauksessa koko ensimmäisen vuosipuoliskon, Huovari arvioi.

