Pula rakentajista ja materiaaleista voi iskeä rakennusalaan

Koronaviruksen vaikutus ei vielä näy merkittävästi rakennusteollisuudessa, mutta tilanne saattaa muuttua nopeastikin, arvioi Inderesin analyytikko Olli Koponen.

Koposen mukaan merkittäviä riskejä on jo noussut alalle.

– Lyhyellä aikavälillä tärkeimmät riskit ovat materiaalien ja työvoiman saatavuus, Koponen sanoo STT:lle.

Koposen mukaan materiaalien saatavuuteen vaikuttavat toimitusketjujen ongelmat. Esimerkiksi Kiina on merkittävä sähkö- ja talotekniikan komponenttien viejä, Italiasta tuodaan kivimateriaaleja. Materiaalien toimitusvaikeudet viivästyttävät projekteja.

Koponen huomauttaa, että materiaali- ja työvoimapula voivat vaikuttaa myös korjausrakentamiseen siten, ettei taloyhtiö pääse esimerkiksi aloittamaan suunniteltua putkiremonttia.

Jos virusepidemia leviää nopeasti, myös työvoiman saatavuus voi vaikeutua. Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi arvioi, että Suomessa on keskimäärin 20 000-25 000 ulkomaista rakentajaa pääosin Virosta, Puolasta ja Venäjältä.

– Kun rajat menevät kiinni, Suomessa olevat jatkavat töitä, jos työmaalla rakentaminen jatkuu, Harjuniemi sanoo.

Hän muistuttaa, että ulkomaisia työntekijöitä koskevat myös karanteenisäännöt.

Asunnonostajan luottamus koetuksella

Pula materiaalista ja työvoimasta voi Koposen mukaan näkyä selvimmin pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen rakennuskohteissa. Sama kahtiajako heijastuu myös asuntokauppaan, johon vaikuttaa myös taloustilanteen nopea heikentyminen.

Kuluttajien luottamus niin omaan kuin Suomenkin talouteen on koetuksella, kun monet yritykset ovat viime päivinä ilmoittaneet mittavista yt-neuvotteluista henkilökunnan lomauttamiseksi.

Esimerkiksi Suomen Pankki arvioi talousennusteessaan keskiviikkona, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 1,5-4 prosenttia koronaviruspandemian sekä heikentyneen suhdanteen vuoksi.

Nopeat muutokset mahdollisia

Rakennusalaa kurittavat myös rahamarkkinoiden ja arvopaperipörssien heilunta.

– Investoinnit ovat olleet kasvussa, mutta tilanne voi muuttua nopeasti. Toimistojen, liiketilojen ja kauppakeskusten rakentaminen viivästyy, uusia aloituspäätöksiä ei tehdä, mutta meneillään olevat viedään loppuun, Koponen sanoo.

Vielä viime viikolla Tilastokeskus kertoi, että rakennusyritysten liikevaihdon ja myynnin määrän kasvu kiihtyi tammikuuta edeltäviin kuukausiin verrattuna ja kaikkien yksittäisten toimialojen liikevaihdot kehittyivät hyvin.

Kotimaisista yrityksistä YIT on Koposen arvion mukaan melko vahvoissa asemissa taloudellisesti, vaikka alan investoinnit hiipuisivat. YIT:n merkittävimpiä uusia kohteita on muun muassa Helsinkiin syksyllä valmistunut kauppakeskus Tripla.

Sen sijaan SRV ja Lehto Group olivat jo ennen koronakriisiä vaikeuksissa. SRV:n suurimpia hankkeita on niin ikään Helsinkiin valmistunut kauppakeskus Redi, jonka toiminta ei ole ottanut tuulta purjeisiin ja jonka takia yhtiö joutui antamaan tulosvaroituksen. SRV kertoikin myyvänsä 40 prosentin osuutensa Helsingin Kalasatamassa sijaitsevasta Redistä hankkeen muille sijoittajille.

Myös Lehto antoi viime vuonna useita tulosvaroituksia ja kertoi lomautuksista ja irtisanomisista.

Rakennusliiton Harjuniemen mukaan liitosta on viime päivinä annettu paljon ohjeita, miten työntekijä pääsee työttömyysturvan piiriin.

