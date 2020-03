Puolustusvoimissa varmistettu yhteensä yksitoista koronatartuntaa, loppuviikolla kolme uutta tapausta

Puolustusvoimissa on toistaiseksi varmistettu yhteensä yksitoista koronavirustartuntaa, joista viisi varusmiehillä ja kuusi henkilökunnalla, Puolustusvoimat tiedottaa. Loppuviikon aikana on vahvistettu kolme uutta tapausta.

Uudet tartunnat on varmistettu tiistain ja torstain välillä Ilmasotakoulun varusmiehellä, pääesikunnassa palvelevalla henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä sekä Porin prikaatin Säkylässä palvelevalla varusmiehellä. Kotikaranteeniin asetettujen joukossa on kaksi terveysaseman henkilökuntaan kuuluvaa ihmistä.

Tartunnan saaneiden läheiset tietävät asiasta.

Aikaisemmin viidellä henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä ja kolmella varusmiehellä on todettu koronavirustartuntaa.

Ilmasotakoulun varusmies on saanut tartunnan henkilökohtaisen syysloman aikana. Loman aikana varusmies ei ole käynyt varuskunnassa eikä näin ollen ole altistanut muita Ilmasotakoulun varusmiehiä tai henkilöstöä tartunnalle.

Pääesikunnassa palveleva, ulkomailta lomamatkalta saapunut työntekijä ohjattiin välittömästi etätöihin eikä hän siten ole altistanut muita Pääesikunnan työntekijöitä. Hän on nyt kotikarantenissa.

Säkylässä palveleva varusmies saapui lomalta ja siirtyi aluksi terveysaseman lepo-osastolle toisen vaivan vuoksi. Varusmies ehti olla yhden yön omassa tuvassaan, jossa oleskelleet varusmiehet on eristetty muista varusmiehistä. Yksikkö on saanut ohjeistuksen jatkotoimenpiteistä.

