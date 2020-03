Puolustusvoimissa varmistettu yhteensä yksitoista koronatartuntaa

Puolustusvoimissa on toistaiseksi varmistettu yhteensä yksitoista koronavirustartuntaa, joista viisi varusmiehillä ja kuusi henkilökunnalla, Puolustusvoimat tiedottaa. Loppuviikon aikana on vahvistettu kolme uutta tapausta.

Uudet tartunnat on varmistettu tiistain ja torstain välillä Ilmasotakoulun varusmiehellä, pääesikunnassa palvelevalla henkilökuntaan kuuluvalla ihmisellä sekä Porin prikaatin Säkylässä palvelevalla varusmiehellä. Kotikaranteeniin asetettujen joukossa on kaksi terveysaseman henkilökuntaan kuuluvaa ihmistä.

Tartunnan saaneiden läheiset tietävät asiasta.

Aikaisemmin viidellä henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä ja kolmella varusmiehellä on todettu koronavirustartuntaa.

STT