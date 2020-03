Pystyykö kukaan katkaisemaan Mercedeksen valtakautta? Paljon riippuu siitä, mikä Ferrarin todellinen iskukyky on

Päättyykö Mercedeksen ja Lewis Hamiltonin valtakausi viimeinkin? Mikä on Ferrarin todellinen vauhti?

Nämä kysymykset ovat useimpien F1-fanien huulilla viikonloppuna alkavan kauden alla. Jos luottaa talvitestien antiin, valistunut arvaus ensimmäiseen kysymykseen kuuluu: todennäköisesti ei.

Kuusi perättäistä tuplamestaruutta voittaneen Mercedeksen auto teki testeissä suurimman vaikutuksen. Mercedes ylsi Valtteri Bottaksen ajamana testien nopeimpaan kierrosaikaan, ja auto vaikutti vahvalta myös pitkissä kisavedoissa.

Ensimmäiseen kysymykseen vastaaminen on testien perusteella vaikeampaa, sen verran epämääräinen kuva Ferrarin uudesta autosta jäi. Todellisia vastauksia aletaankin saada vasta, kun autot pääsevät radalle Melbournen Albert Parkissa viikonloppuna.

Viime vuonna testit antoivat väärän kuvan

Vaikka Mercedestä pidetään suurimpana mestarisuosikkina, tiukkaa mestaruustaistoa toivovien fanien ei vielä kannata heittää kirvestä kaivoon. Red Bull ja Ferrari ovat todennäköisesti sen verran vahvoja, että hyvällä kehitystyöllä ne pystyvät haastamaan mestaritallin.

Mercedes ei myöskään ollut testeissä täydellinen. Sillä oli yllättävän paljon luotettavuuspulmia, ja tallin johtokin myönsi että luotettavuudessa on parantamista.

On myös muistettava, että testit eivät aina anna täysin luotettavaa kuvaa tilanteesta. Vuosi sitten Ferrarilla vaikutti talvitesteissä olevan joukon nopein auto, mutta avauskisassa Melbournessa paljastui, että Mercedes olikin edelleen ykkönen.

Ferrarilla oli kyllä erinomaiset suoranopeudet, ja niiden avulla se oli nopeilla radoilla erittäin vahva. Koko kauden mittakaavassa se ei kuitenkaan pystynyt haastamaan Mercedestä, ja italialaistalli sai tyytyä lopulta kolmeen osakilpailuvoittoon, vaikka Charles Leclerc ajoi Ferrarille peräti seitsemän paalupaikkaa.

Ferrari vähätellyt mahdollisuuksiaan

Täksi kaudeksi Ferrari on pyrkinyt saamaan autoonsa lisää downforcea suoranopeuksien kustannuksella, ja testeissä Ferrari vaikutti olevan suoranopeuksissa jäljessä kilpailijoitaan. Nähtäväksi jääkin, onko Maranellon väki saanut autonsa hyvään tasapainoon.

Ferrari oli testeissä niin paljon Mercedestä hitaampi, että moni tulkitsi italialaistallin pitäneen tarkoituksella vauhtiaan piilossa. Tallipäällikkö Mattia Binotto kuitenkin kiisti tämän.

– Näyttää siltä, että pääkilpailijamme ovat varmasti meitä nopeampia, Binotto vakuutti Autosportin mukaan.

Ferrarin nopein kierrosaika testeissä oli vasta neljänneksi paras tallien välisessä vertailussa, mutta juuri kukaan ei odota, että Ferrari on todellisuudessa pudonnut kärkikolmikosta.

Ferrarin sisällä mielenkiinto kohdistuu myös siihen, pystyykö nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel haastamaan nuorta tallitoveriaan Leclerciä, vai onko aika ajanut jo hänestä ohi.

Verstappenin vuoro?

Jos Ferrarin kilpailukyky todella on mennyt taaksepäin, jää Red Bull Mercedeksen ainoaksi vakavaksi haastajaksi. Red Bullin viime vuosien trendi on ollut aloittaa kausi reippaasti Mercedestä jäljessä mutta kehittää autoaan nopeasti ja napata kauden jälkipuoliskolla muutamia voittoja.

Nyt tallissa toivotaan, että se pystyy olemaan heti Australiasta lähtien kärkivauhdissa. Tunnelma tallin sisällä on ollut luottavainen, ja tallipäällikkö Christian Horner kuvaili testejä erittäin positiivisiksi.

Red Bullin valttina on myös se, että sillä on toisena kuljettajanaan supernopea Max Verstappen. Viime kausi osoitti 22-vuotiaan hollantilaisen kypsyneen kokonaisvaltaiseksi huippukuljettajaksi, joka pystyy kukistamaan Hamiltonin jos Red Bull vain antaa hänelle riittävän nopean auton. Moni fani odottaa vesi kielellä juuri Verstappenin ja Hamiltonin mestaruustaistoa, sukupolvien kohtaamista.

Verstappen osoitti luottoa Red Bullia kohtaan tekemällä talvella vuoteen 2023 ulottuvan jatkosopimuksen.

Bottaksella kova tehtävä

Jos kilpailijatallit eivät pysty haastamaan Mercedestä, jää Hamiltonin kukistaminen tallitoveri Valtteri Bottaksen tehtäväksi.

Bottas voitti viime vuonna Australiassa ja oli pitkään mukana MM-taistelussa, mutta muutama heikko kisaviikonloppu kesän aikana auttoi Hamiltonia repäisemään tuntuvan piste-etumatkan.

Suomalainen sijoittui kuitenkin MM-sarjassa toiseksi ja kuvaili itsekin kautta F1-uransa parhaaksi.

Hamiltonin päihittääkseen Bottaksen olisi kuitenkin pystyttävä hiomaan pois ne vähätkin virheet, joita hän viime kaudella teki.

Jos Hamilton voittaa mestaruuden, hän nousee jakamaan Michael Schumacherin seitsemän maailmanmestaruuden ennätystä. Hamiltonilla on myös hyvä mahdollisuus rikkoa Schumacherin 91 gp-voiton ennätys. Britillä on nyt 84 voittoa, ja viimeisinä kuutena kautena hän on ottanut vähintään yhdeksän voittoa kaudessa.

Nämä saavutukset käynnistäisivät toden teolla keskustelun siitä, onko Hamilton kaikkien aikojen paras F1-kuljettaja.

Nelossijasta luvassa tiukka taistelu

Keskikastin kärkipaikasta odotetaan taistelua viime kauden MM-nelosen McLarenin, Renaultin sekä Racing Pointin välillä.

Racing Point oli talvitestien positiivinen yllättäjä, ja sillä on hyvät mahdollisuudet aloittaa kausi neljänneksi vahvimpana tallina. Talli on hyötynyt miljardööriomistajansa Lawrence Strollin suurista panostuksista, ja sen auto – melko tarkka kopio Mercedeksen viime kauden mestariautosta – näytti toimivan testeissä hyvin.

Renaultilla olisi iso näytön paikka, sillä ranskalaisen autonvalmistajan F1-projekti on jatkuvasti lopettamisuhan alla. Renault kaipaisi kipeästi menestystä, mutta testien perusteella se ei tälläkään kaudella tee loikkaa keskikastista kärkitallien hätyyttelijäksi.

F1-kauden ensimmäiset harjoitukset ajetaan Melbournen Albert Parkin radalla perjantaina.

STT

