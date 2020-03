Räikkönen ei panikoi koronaviruksen edessä – ”On asioita, joihin ei pysty vaikuttamaan”

Maailmalla levinnyt koronavirus herättää pelkoa, hysteriaakin. Monella murehtijalla saattaisi olla oppimista formula 1 -veteraani Kimi Räikkösen tunnetusti viileästä elämänasenteesta.

Vuoden 2007 maailmanmestarin perheessä on kaksi pientä lasta, esikoispoika Robin ja tytär Rianna. Räikkönen matkustaa paljon, joten periaatteessa koronaviruksen tartuntariski vaanii.

– Jos sinulla on taipumus murehtia tuollaisia juttuja, silloin on parempi pysyä kotona. On asioita, joihin ei pysty vaikuttamaan, Räikkönen kuittaa.

Juuri Räikkösten nykyisessä kotimaassa Sveitsissä on peruutettu yli tuhannen hengen yleisötapahtumia, mikä on iskenyt maan jalkapallo- ja jääkiekkosarjoihin.

Räikkönen lähestyy ongelmaa järkeilyn kautta.

– Siihen (sairastumiseen) vaikuttaa niin moni asia: minkä laatuista sairaanhoitoa on tarjolla, mikä on terveydentilasi ja kuinka vanha olet, Räikkönen pohtii Barcelonassa talvitestien lomassa.

Koronaviruksen tartuntariski sai Kansainvälisen autoliiton FIAn siirtämään huhtikuulle kalenteriin sijoitetun F1:n Kiinan gp:n. Räikkönen ei ota kantaa, oliko päätös hätiköity vai ei.

– En osaa sanoa. Se ei ollut meidän (kuljettajien), vaan heidän (FIAn) päätöksensä.

Motocross jäi tältä talvelta

Viime syksynä 40 vuotta täyttänyt Räikkönen aloittaa kolmannen vuosikymmenensä rata-autojen kuninkuusluokan MM-sarjassa. Hän on taustansa takia F1:n vanhempi valtiomies, jonka sanomisia kuunnellaan, vaikka suomalaiskuljettaja on perinteisesti mieluummin antanut tekojensa puhua.

Alfa Romeo -kuljettajalla ei ole enää menestyspaineita, joten Räikkönen puhuu auliisti perheestään ja kilpailutauon aikaisista harrastuksistaan.

– Talvi on ollut normaali. Aika hissukseen on oltu. Olen käynyt kolme, neljä kertaa pelaamassa jääkiekkoa, Räikkönen muistelee.

Räikkönen pitää myös motocross-ajosta, jota hän on harrastanut Suomessa. Tänä talvena kaksipyöräharrastukselle ei ole ollut oikein tilaisuutta.

– Olemme olleet enimmäkseen Sveitsissä. Suomessa vietimme reilun viikon, ja silloin oli nollakeli eikä ollut jäätä, joten ei voinut käyttää piikkipyöriä, mutta ei myöskään normaalirenkaita. Voi siis sanoa, että rengasvalinta oli ongelma, Räikkönen nauraa.

Twitterissä nähdään

Niukan ilmaisun Räikköstä ei ensimmäisenä mieltäisi sosiaalisen median käyttäjäksi. Kuitenkin hän herätti tammikuun lopussa huomiota somessa tviitattuaan Robin-poikansa viisivuotispäivästä.

Kimi Räikkönen Twitterissä?

– Totta kai… Mitä luulit? hän naurahtaa.

Robin on nähnyt autourheilua koko pienen ikänsä aitiopaikalta.

– Ihmiset kysyvät usein, kuinka hyvä Robin on karting-autoilussa. En lähde neuvomaan häntä, kuinka pitää ajaa, kunhan vain on varovainen. Pääasia, että hän nauttii siitä.

– Sama pätee Riannaan. Kun lapset ovat onnellisia, kaikki on hyvin, Räikkönen lisää.

Hyväntuulinen konkarikuljettaja muistuttaa, että pitkän kauden aikana hermot välillä kiristyvät.

– Ilman muuta me kaikki käymme ärtyneemmiksi, mitä pidemmälle kausi ehtii. Jokainen voi olla leppoisa helmi-maaliskuussa, mutta syyskuussa tilanne on toinen.

MM-sarja alkaa Australian Melbournessa maaliskuun puolivälissä.

STT

Kuvat: