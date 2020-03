Ranskassa koronan kuolonuhrien joukossa 16-vuotias tyttö

Ranskassa koronaepidemia on vaatinut myös poikkeuksellisen nuoren uhrin. Viranomaiset kertoivat, että 16-vuotias tyttö on menehtynyt sairauden seurauksena Pariisin alueella.

Äidin mukaan tyttären oireet olivat alkaneet pienellä yskällä noin viikko sitten. Toistaiseksi ei ole tiedossa, oliko tytöllä jokin perussairaus.

Koko Ranskassa oli eiliseen mennessä kuollut koronaan noin 1 700 ihmisiä. Luvussa ovat mukana vain sairaalahoidossa olleiden kuolemantapaukset.

Ylivoimainen enemmistö koronaan kuolleista eri puolilla maailmaa on ollut vanhoja tai perussairaita ihmisiä.

STT

Kuvat: