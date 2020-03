Rantala on valmis johtamaan KrP:n pitkälle – ”Lähtökohdat ovat paremmat kuin viime kaudella”

Tampereen Classicille haetaan jälleen kukistajaa miesten Salibandyliigan pudotuspeleissä, jotka alkavat loppuviikosta puolivälierillä. Mahtiseuran lähin haastaja ainakin kirjaimellisesti on samassa kaupungissa kotiottelunsa pelaava Nokian KrP, jonka nuori tähtipelaaja Joona Rantala on oiva valinta kertomaan, mihin hallitsevan mestarin ylivoima perustuu.

– Ensinnäkin siellä on paljon maailmanluokan pelaajia. Joka päivä jätkät potkivat toisiaan eteenpäin. Olen yrittänyt viedä sitä Nokialle ja parhaamme mukaan apinoida sitä kulttuuria, Classicissa mestaruutta keväällä 2018 juhlinut Rantala, 19, sanoi.

Hän on nuoresta iästään huolimatta nähnyt paljon salibandyssä. Taipalsaarelta ponnistava Rantala pelasi juniorina Lappeenrannan NST:ssä, mutta siirtyi valmentajaisänsä Jarkko Rantalan työkomennusten mukana Classiciin ja vierähtipä yksi kausi Sveitsissäkin.

– NST:ssä sain kokemusta häntäpään ryhmässä pelaamisesta, ja Sveitsistä tuli paljon kokemuksia ja elämyksiä. Classicissa pääsin Suomen mestariksi ja nyt KrP:ssä olen johtavassa roolissa hyvässä liigajoukkueessa, Rantala kertasi uraansa.

Runkosarjassa yli 40 maalia

Rantala on aina profiloitunut kovaksi pistenikkariksi. Päättyneessä runkosarjassa hän oli pörssin kolmas saldolla 41+24=65. Edellä oli vain kaksi Classicin pelaajaa.

– Olen pystynyt todistamaan, että osaan tehdä maaleja ja antaa syöttöjä. Pisteitä on tullut hyvin, mutta kehityskohteena on kokonaisvaltaisempi pelaaminen.

Termi kokonaisvaltainen pelaaminen on hieman abstrakti. Tarkoitatko sillä puolustustyöskentelyä?

– Sitäkin, mutta myös esimerkiksi karvaamista ja sitä, että välillä tulee tehtyä liian hätäisiä ratkaisuja, Rantala täsmensi.

Yksi kokonaisvaltaisuuden nimiin vannovista salibandyvaikuttajista on maajoukkueen päävalmentaja Petteri Nykky. Hyökkäysosaamiseltaan Rantala on varmasti lähellä sitä tasoa, jota joulukuun MM-kotikisoihin valittavilta pelaajalta vaaditaan.

– Kansainvälisissä peleissä kokonaisvaltaisuus on todella tärkeää. Tässä on muutama kuukausi aikaa tehdä töitä sen eteen, Rantala totesi.

Salibandy on kehittänyt myös ihmisenä

Pudotuspelit ovat hyvä paikka näyttää, että työ kantaa hedelmää. KrP kohtaa puolivälierissä TPS:n, jolle se hävisi viime vuonna samassa vaiheessa.

– Meillä on nyt paremmat lähtökohdat kuin silloin, vaikka nyt onkin tullut tappioita kärkijoukkueille.

TPS eteni tasaisesta sarjasta aina finaaleihin saakka. Sinne mielii myös KrP ja Rantala. Ex-seura Classic tulisi vastaan viimeistään siellä.

– Ensin pitää voittaa TPS ennen kuin Classicia voi haastaa, Rantala toppuutteli.

Nuori pelimies aikoo keskittyä seuraavat vuodet urheiluun. Töitä tehdään rinnalla sopivissa määrin, ja myös opiskelu mahtuu aikatauluun valkolakin viime vuonna saaneen Rantalan kaavailuissa.

– Uskon, että kokemukseni salibandyssä ovat kehittäneet minua paitsi pelaajana niin myös ihmisenä, Rantala mietti uransa tärkeimpien pelien alla.

STT

Kuvat: