Raskille kauden neljäs nollapeli Bostonin maalilla

Tuukka Rask torjui 25 kertaa ja pelasi nollapelin Boston Bruinsin maalilla, kun Bruins voitti vierasjäällä New York Islandersin 4-0.

Nollapeli oli Raskille neljäs tällä kaudella. Bruins otti nyt kymmenennen peräkkäisen vierasvoiton Islandersista. Boston on hävinnyt Islandersille vierasjäällä viimeksi vuonna 2013.

Boston johtaa itälohkoa, ja Islanders on samassa lohkossa kuudentena.

Bostonin parhaimmistoon kuului Charlie McAvoy, joka teki ottelussa maalin ja nappasi kaksi syöttöpistettä. McAvoy pelasi kotinurkilla, sillä hän on lähtöisin New Yorkin Long Beachilta.

– Hän on Long Islandin poikia, joten kotiinpaluu ehkä innosti häntä pelissä, ja hyvä niin, arveli Bostonin päävalmentaja Bruce CassidyNHL:n verkkosivuilla.

Islanders ei saanut ylivoimapeliään toimimaan. Joukkue pääsi ottelussa pelaamaan ylivoimaa kuusi kertaa, mutta ilman tulosta. Joukkue jäi ilman maaleja viidennessä ottelussa tällä kaudella.

Colorado venytti voittoputkeaan

Colorado Avalanchen voittoputki on venynyt jo kuuden ottelun mittaiseksi. Viimeisimmän päänahan joukkue otti Nashvillessä, jossa Predators kaatui maalein 3-2. Samalla katkesi Nashvillen kolme ottelua kestänyt voittoputki.

Colorado on ollut vahva vierasjäillä, sillä kyseessä oli jo kahdeksas peräkkäinen vieraspelivoitto.

Ensimmäinen erä pelattiin maaleitta, ja toisen erän päättyessä Colorado oli mennyt 2-0-johtoon. Nashvillen ruotsalaishyökkääjä Viktor Arvidsson aloitti Nashvillen takaa-ajon 2-1-kavennusmaalilla, kun kolmatta erää oli pelattu vajaat 15 minuuttia. Nashville oli tasoittaa pelin paria minuuttia myöhemmin, mutta maali hylättiin, koska Nashvillen hyökkääjä Colin Blackwell häiritsi Coloradon maalivahtia Pavel Francouzia ennen maalin syntymistä.

Erik Johnson vei Coloradon 3-1-johtoon lyömällä kiekon tyhjään maaliin. Nashvillen Calle Jarnkrok kaunisteli lukemat 3-2:een pari sekuntia ennen ottelun päättymistä.

Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla 28 kertaa, ja Coloradon vahti Francouz pani aavistuksen paremmaksi 30 torjunnallaan.

STT

