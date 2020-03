Ravintolat suljetaan asiakkailta todennäköisesti lauantaina – valtioneuvosto antoi täydentävän asetuksen

Ravintoloiden ja kahviloiden pitänee sulkea ovensa asiakkailta, kun vuorokausi vaihtuu lauantaiksi 4. huhtikuuta. Valtioneuvosto antoi tänään täydentävän asetuksen ravintoloiden sulkemisesta. Ravintoloiden pitää sulkea ovensa kaikissa maakunnissa määräajaksi.

– Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa säännöllisesti sitä, onko ravitsemisliikkeet pidettävä kussakin maakunnassa edelleen suljettuina asiakkailta, valtioneuvosto toteaa.

Eduskunta hyväksyi jo lauantaina hallituksen esityksen ravintoloiden sulkemisesta, mutta sulkemisesta voidaan määrätä vasta sitten, kun myös täydentävä asetus on käsitelty eduskunnassa. Eduskunta käy täydennyksestä lähetekeskustelun huomenna. Eduskunnan on tarkoitus päättää asetuksen voimassaolosta perjantaina. Eduskunta ei voi muuttaa asetuksen sisältöä.

Rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita

Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle esityksen, jolla määrätään ravintolat, kahvilat ja vastaavat suljettaviksi toukokuun loppuun asti, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa. Ehdotuksen mukaan ravitsemisliikkeet suljettaisiin asiakkailta, mutta ulosmyynti olisi kuitenkin sallittua.

Rajoitukset eivät koske ruokahuollon kannalta välttämättömiä koulujen, sairaaloiden ja vastaavien laitosten ruokaloita tai vain yritysten omaa henkilöstöä palvelevia henkilöstöravintoloita.

Useat ravintolat ja kahvilat ovat jo sulkeneet omaehtoisesti ainakin asiakastilansa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on lisäksi vedonnut ravintoloitsijoihin ja kahvilanpitäjiin, että he sulkisivat tilansa asiakaskäynneiltä omatoimisesti.

Varma pistää vuokranperinnän katkolle touko-kesäkuuksi

Eläkeyhtiö Varma lopettaa vuokran perimisen sen omistamissa kiinteistöissä olevilta kahvila- ja ravintolayrittäjiltä touko-kesäkuuksi. Yhtiön mukaan vuokranvapautuksen taustalla on lakimuutos, jonka myötä kahviloiden ja ravintoloiden asiakaspaikat suljetaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– Meille on tärkeää, että elinvoimaisilla yrityksillä olisi edellytykset jatkaa toimintaansa poikkeustilanteen jälkeenkin, Varman kiinteistösijoitusjohtaja Ilkka Tomperi sanoo tiedotteessa.

Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä vuokralaisiin, joita asia koskee.

Myös muut erityisissä vaikeuksissa olevat yrittäjät voivat saada joustoa liiketilojen vuokriin. Varman mukaan yrittäjät voivat lykätä vuokranmaksuaan kahden kuukauden ajan maksusuunnitelmalla.

Maanantaina eläkeyhtiö Ilmarinen ilmoitti keskeyttävänsä vuokranperinnän ravintolayrittäjiltä toukokuun loppuun saakka. Lisäksi ainakin valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut, että se ei peri pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä vuokraa huhti-toukokuussa.

STT

Kuvat: