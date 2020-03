Real Madridin entinen puheenjohtaja on kuollut koronavirukseen

Koronavirus on vienyt hengen jalkapallojoukkue Real Madridin entiseltä puheenjohtajalta Lorenzo Sanzilta. 76-vuotias Sanz oli joutunut sairaalahoitoon koronaviruksen takia.

Sanz toimi espanjalaisjoukkueen puheenjohtajana vuodesta 1995 vuoteen 2000. Tuona aikana joukkue voitti Mestarien liigan kahdesti.

– Isäni on juuri kuollut. Hän ei ansainnut tällaista loppua tällä tavalla, Sanzin poika Lorenzo Sanz nuorempi tviittasi.

– (Hän oli) yksi parhaista, rohkeimmista ja ahkerimmista ihmisistä, joita olen tavannut. Hänen perheensä ja Real Madrid olivat hänen intohimonsa.

Muutamaa päivää aikaisemmin Sanz kertoi, että hänen isänsä oli viety Madridissa sairaalaan koronavirusoireiden vuoksi.

– Hänen kuolemansa tekee meidät entistä surullisemmiksi näinä vaikeina aikoja. Osanottoni hänen perheelleen ja ystävilleen. Lepää rauhassa, Real Madridin ja Espanjan maajoukkueen kapteeni Sergio Ramos tviittasi.

Espanjassa yli 1 300 ihmistä on kuollut koronaviruksen seurauksena.

STT

Kuvat: