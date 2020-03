Rikosseuraamuslaitos aikoo kieltää omien vaatteiden käyttämisen osalta vangeista estääkseen United Brotherhoodin jengitunnusten käytön

Rikosseuraamuslaitos aikoo tehdä keskiviikkona päätöksen, jolla se kieltää omien vaatteiden käytön osalta vangeista, kertoi Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Arto Kujala tiistaina mediatilaisuudessa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi tammikuussa rikollisjärjestö United Brotherhoodin ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin väliaikaiseen toimintakieltoon. Sen jälkeen Poliisihallitus linjasi, että jengin tunnusten käyttö julkisella paikalla voi jatkossa olla syy rikosepäilylle. Varsinaisten tunnusten lisäksi pelkkä United Brotherhoodin punamusta tunnusväritys voi Poliisihallituksen mukaan olla syy epäillä rikosta, sillä se voi toimia vaikutusvallan ilmaisemisena tai painostuskeinona esimerkiksi vankilassa.

Kujalan mukaan väriyhdistelmiä Rikosseuraamuslaitos ei kuitenkaan voi ryhtyä kieltämään.

– Jengitunnukset ovat olleet vankiloissa jo pitkään kiellettyjä. Takavuosilta on olemassa hallinto-oikeuden päätös, ettemme voi kuitenkaan suoraan mennä kieltämään väriyhdistelmiä. Tulemme suoraan käyttämään meille annettua oikeutta rajoittaa omien vaatteiden käyttöä. Todennäköisesti näillä osastoilla tullaan käyttämään vankivaatteita. Vankeuslaki antaa mahdollisuuden kieltää omien vaatteiden käytön, Kujala sanoo.

Kujalan mukaan asiaan täytyy vankiloissakin puuttua jotenkin, ettei vankiloista tulisi muusta yhteiskunnasta erillinen saareke, jossa noudatetaan eri päätöksiä kuin ulkomaailmassa.

Tällä hetkellä iso osa vangeista käyttää siviilivaatteita, eikä niiden käyttöä haluta kieltää kaikilta. Vankiloissa on tällä hetkellä noin 3 000 vankia. Jengiläisiä heistä on noin parisataa.

United Brotherhoodiin kuuluu Kujalan mukaan noin 95 vankia. He istuvat Riihimäellä, Turussa, Sukevalla ja osa myös Mikkelissä.

