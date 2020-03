Rockettesin ja Team Uniquen MM-unelma mureni, muodostelmaluistelun MM-kisat peruttiin

Suomalaisjoukkueet Helsinki Rockettes ja Team Unique eivät pääse kilpailemaan mitaleista muodostelmaluistelun seniorien MM-kilpailuihin.

Kansainvälisen luisteluliiton ISU:n tiedotteen mukaan MM-kisat Lake Placidissa 3.-4. huhtikuuta on peruttu koronaviruksen takia. Kansainvälinen luisteluliitto kertoo tehneensä päätöksen yhdessä Yhdysvaltojen taitoluisteluliiton kanssa.

Muodostelmaluistelu on ollut Suomelle menestyksekäs laji. Ainakin yksi suomalaisjoukkue on ollut joka vuosi mitalisijalla vuodesta 2013 lähtien. Viime vuoden kotikisoissa Helsingissä Marigold IceUnity saavutti hopeaa ja Rockettes pronssia.

Team Uniquen osallistuminen MM-kisoihin oli jo aiemmin vaakalaudalla, koska Taitoluisteluliitto esitti aiemmin tällä viikolla mahdollisuutta Helsingfors Skridskoklubbin eli Helsingin Luistinklubin erottamiseksi liitosta.

Team Unique on HSK:n muodostelmaluistelujoukkue, eikä olisi näin ollen voinut osallistua MM-kisoihin.

Kilpailukiellossa olevan valmentajan työvelvoite palautettiin

Jäsenyyden mahdollisen erottamisen taustalla on, että HSK kertoi maanantaina palauttaneensa kilpailukiellossa olevan valmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteen. Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta puolestaan langetti Penttiselle jo tammikuussa vuoden kilpailukiellon asiattoman käytöksen takia.

Liiton mukaan Penttinen syyllistyi urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä.

Kansainvälinen luisteluliitto kertoo tiedotteessaan kartoittavansa mahdollisuuksia MM-kilpailuiden järjestämiseksi myöhemmin tänä vuonna. ISU kuitenkin kertoo, että uusi ajankohta MM-kilpailuille olisi aikaisintaan marraskuussa.

STT

