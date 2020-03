Ruokaa tilataan kaupoista kotiin kiihtyvää tahtia

Useat kaupat eri puolilla Saloa ja Somerolla ovat aloittaneet ruokaostosten nouto- ja kuljetuspalvelun. Ostokset voidaan toimittaa kaupan pihalle, josta asiakas noutaa ne tai ostokset tuodaan kotiin asti. Kotiinkuljetusta hoidetaan yhdessä paikallisten kuljetusliikkeiden ja taksien kanssa.

– Joka päivä tulee asiakkaita lisää, kauppias Tarja Kaartinen K-market Pahkavuoresta kertoo.

Koronavirusepidemiassa kauppakassipalveluun on siirtynyt kaupan vakioasiakkaita, mutta myös uusia asiakkaita on tullut. Suuri osa on riskiryhmiin kuuluvia, kuten iäkkäitä henkilöitä, mutta palvelua käyttävät myös lapsiperheet ja karanteenissa olevat.

Uuteen palveluun K-marketissa ryhdyttiin viikko sitten. Asiakas tekee tilauksen sähköpostilla, mutta soittaminenkin on mahdollista.

– Tietotekniikka ei vaan toimi, jos on kyse vanhoista ihmisistä. Perinteitä pitää vaalia, Kaartinen sanoo.

Marketilla on vireillä verkkokauppa, mutta tässä vaiheessa sen avaaminen K-ruokajärjestelmän kautta veisi liikaa aikaa.

Kauppakassipalvelu on tähän mennessä sujunut Kaartisen mielestä hienosti ja palaute on ollut ilahduttavaa. Aina ei ole tarjolla kaikkia asiakkaan tilaamia tuotteita, jolloin valitaan lähinnä oleva, korvaava tuote.

– Esimerkiksi jauhelihan saatavuudessa on ollut ongelmia. Sitten ihmiset ovat ostaneet nakkeja, lihapullia, kanasuikaleita ja kalapuikkoja.

Tilaus pitää toimittaa kello 12 mennessä, ja kuljetus lähtee kello 14. Kauppa tekee yhteistyötä kuljetusliikkeen kanssa, joka hinnoittelee kuljetuksen matkan pituuden perusteella.

K-market Enolan kauppias Kalle Jokinen kertoo, että sunnuntaista asti asiakasmäärä kaupassa on pienentynyt, mutta keskiostos on kasvanut. Samaan aikaan kotiin tilattavien ruokien toimittaminen on kovassa vauhdissa.

Jokinen, kuten moni muukin kauppias, on antanut tiedot nouto- ja kuljetuspalvelusta Salon kaupungin nettisivulla olevaan Korona-apuun, jota hän pitää käytännöllisenä.

– Meillä ei ole ollut ennen ruokien kotiinkuljetusta. Tämä idea syntyi viikko sitten yhtenä yönä, Jokinen naurahtaa.

Verkkokauppaa ei ole, sillä Jokinen pitää sitä ikäihmisille vaikeana. Sen sijaan kaupalla on oma verkkosivu, jolta aukeaa lomake kauppalistaa varten. Tarjolla on myös ruokavinkkejä yhteistyössä salolaisen Herkku ja lahja Murenan kanssa.

Suur-Seudun Osuuskauppa on aloittamassa kauppakassipalvelua. Asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen kertoo, että liikkeelle lähdetään tuotteiden keräilystä asiakkaille. Palvelua pilotoidaan testiryhmän voimin S-market Plazassa viikonlopun aikana. Tilauksen asiakas tulee tekemään sähköpostilla.

– Kotiinkuljetusta suunnitellaan nopeutetulla aikataululla, mutta tämän aikataulua emme pysty vielä tarkentamaan. Onneksi naapuriapuyhteisöt ja taksikuskit tarjoavat kotiinkuljetusta, Karppinen sanoo.

Näillä näkymin kauppakassipalvelua tullaan laajentamaan muihinkin toimipaikkoihin mahdollisimman pikaisesti. S-market Perniössä nouto- ja kuljetuspalvelu on jo käytössä yhteistyössä paikallisen taksikuljettajan kanssa.

Lidlillä ei ole ruuan verkkokauppaa, kuljetuspalveluita tai varsinaista keräilypalvelua.

– Tuotteiden keräilyssä henkilökunnalta voi kuitenkin aina pyytää apua ja he auttavat kykynsä ja tilanteen mukaan, Lidlin viestintäassistentti Katja Kuikka kertoo.

Salon kaupunki pitää listaa palveluista

kaupungin Korona-apu -sivu (salo.fi/korona-apu) paisuu päivä päivältä, kun listalle tulee tietoja uusista palveluiden tarjoajista poikkeustilanteessa. Sivulle kerätään tietoja muun muassa ravintoloiden ja ruokakauppojen palveluista.

– Tämä alkoi sosiaali- ja vanhuspalveluiden toimesta, kun heille alkoi tulla tiedusteluja, voiko kukaan auttaa. Nettisivulle lähdettiin keräämään nopeasti tietoa, jota kaikki voivat hyödyntää, asiakkaat ja henkilökunta, viestintäpäällikkö Teija Järvelä kertoo.

Jo alkumetreillä palvelu on osoittautunut hyödylliseksi. Järvelä mietti, olisiko siinä pohjaa pysyvälle palvelulle tulevaisuudessa, sillä tiedon tarvetta on paljon.

Ruoan nouto- ja keräilypalvelussa on erilaisia käytäntöjä eri kaupoilla. Sivustolla kerrotaan toimitustavoista ja -ajoista sekä hinnoista. Edullisinta on pelkkä tuotteiden keräily, jonka hinta vaihtelee ilmaisesta viiteen euroon. Kuljetusten hinnoittelu on porrastettu kilometreittäin alkaen 0–5 kilometristä.

Järvelä korostaa, että kaupunki toimii tiedon välittäjänä.

– THL:n ennusteen mukaan epidemia kestää 4–6 kuukautta. Koko ajan pitää miettiä, mitä palveluja järjestetään, hän sanoo.

Seuraava kaupunkitiedote ilmestyy torstaina 2. huhtikuuta. Joka talouteen jaettavaan tiedotteeseen on tarkoitus saada mahdollisimman kattava lista palveluista poikkeusaikana.

Palveluiden tarjoajat voivat toimittaa tiedot Korona-apuun joko osoitteeseen info.​kaupungintalo​@​salo.​fi​ tai someviestinä.