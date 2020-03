Koronakauhu leviää: Euroopassa suljetaan kouluja, perutaan yleisötapahtumia ja kiristetään rajavalvontaa, Ruotsi nosti koronaviruksen leviämisen riskiluokitusta

Uuden koronaviruksen leviämistä yritettiin tiistaina rajoittaa rajuilla toimilla ympäri Eurooppaa. Lisää konsertteja ja yleisötapahtumia peruttiin, kouluja suljettiin ja ihmisten liikkumista rajoitettiin. Samaan aikaan Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi, että koronavirus on saatu periaatteessa hallintaan epidemian keskiössä olleessa Hubein maakunnassa ja sen pääkaupungissa Wuhanissa.

Jyrkimpiin toimiin on ryhtynyt viruksen pahiten riivaama Italia, missä koulut ja yliopistot on suljettu ja kaikki joukkokokoontumiset ja urheilutapahtumat kaikilla tasoilla on peruttu.

Häitä ja hautajaisia ei saa järjestää seuraavan kolmen viikon aikana, ja ravintoloiden täytyy sulkea ovensa viimeistään iltakuudelta. Aukiolo sallitaan, jos asiakkaat pystytään pitämään vähintään metrin päässä toisistaan.

Yrityksiä on kehotettu antamaan työntekijöilleen vapaata.

Matkustaminen on sallittua vain kiireellisten työhön tai terveyteen liittyvien syiden takia, mutta ihmiset saavat palata koteihinsa muualta.

Jo aikaisemmin maan pohjoisosiin on asetettu tiukkoja liikkumisrajoituksia, jotka koskevat noin 15 miljoonaa ihmistä.

Italian apulaisvaltiovarainministerin Laura Castellin mukaan italialaisille on luvassa helpotuksia kiinnelainojensa ja verojensa maksuun viruksen vuoksi. Asiaa koskeva asetus on määrä antaa keskiviikkona

Euroopan parlamentin italialainen puhemies David Sassoli, 63, kertoi tiistaina jäävänsä vapaaehtoisesti kahdeksi viikoksi asuntoonsa Brysselissä, koska hän kävi taannoin sukuloimassa Italiassa.

Ruotsi nosti riskiluokitusta

Itävalta asettaa matkustusrajoituksia Italiasta saapuville, kertoi Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz. Saapuminen Italiasta Itävaltaan on mahdollista nyt vain, jos tulijalla on mukanaan lääkärintodistus, joka todistaa hänen olevan terve.

Kurzin mukaan Italiassa asuvien itävaltalaisten sallitaan palata Itävaltaan, jos he suostuvat kahden viikon karanteeniin paluunsa jälkeen.

Itävalta kieltää myös yli 100 ihmisen kokoontumiset sisätiloissa ja yli 500 ihmisen kokoontumiset ulkotiloissa.

Tshekki puolestaan kertoi sulkevansa koulut ja kieltävänsä kaikki yli sadan ihmisen kokoontumiset samalla kun myös naapurimaa Puola perui joukkokokouksia ja kiristi rajatarkastuksia.

Slovakia perui niin ikään joukkokokoontumiset ja määräsi kaikki Kiinasta, Etelä-Koreasta, Iranista ja Italiasta palaavat kahden viikon karanteeniin.

Ruotsi nosti tiistaina koronaviruksen leviämisen riskiluokitusta, kertovat viranomaiset. Riski on nyt hyvin korkea. Ruotsissa löydettiin ainakin 60 uutta koronavirustartuntaa Tukholmasta. Samalla Tukholman seudun tartuntojen määrä nousi yli kahdensadan.

Tämän lisäksi kaksi viruksen saanutta on joutunut Ruotsissa tehohoitoon. Kyseessä ovat ensimmäiset tehohoitoa vaativat potilaat Ruotsissa. Viranomaiset eivät kertoneet yksityiskohtia sairastuneista.

Ruotsissa yhteensä 325 ihmistä on tähän mennessä saanut koronaviruksen.

Vatikaanissa Pietarinkirkko ja -aukio suljetaan toistaiseksi ainakin ensi kuun alkuun saakka.

Iranissa kuoli yli 50 vuorokaudessa

Iran, missä koronavirus on niin ikään tehnyt pahaa tuhoa, kertoi tiistaina 54 koronavirukseen sairastuneen kuolleen vuorokauden aikana, mikä on suurin määrä toistaiseksi yhden vuorokauden aikana.

Iranissa koronavirukseen on kuollut jo liki 300 ihmistä. Virallisten lukujen mukaan maassa on pitkälti yli 8 000 tartuntaa. Tilanne on pahin maan pääkaupungissa Teheranissa ja sen ympäristössä sekä pohjoisessa Mazandaran maakunnassa.

Kiinassa koronavirus on saatu ”periaatteessa hallintaan” koronavirusepidemian keskiössä olleessa Hubein maakunnassa ja sen pääkaupungissa Wuhanissa, kertoi Kiinan presidentti Xi Jinping.

Hubeissa vierailleen Xin mukaan tilanteen tasapainottamiseksi on saatu aikaan ”merkittävää menestystä” ja koronavirus ollaan voittamassa.

Kiina kertoi myös tiistaina höllentävänsä liikkumisrajoituksia Hubein maakunnassa. Terveet ihmiset saavat nyt matkustaa maakunnan sisällä alueilla, joissa koronaviruksen riski on vähäinen tai keskitasoa.

Tiistaina Kiinassa raportoitiin uusia koronavirustartuntoja 19, mikä on alhaisin määrä sitten tammikuun.

Koronaviruksen leviäminen alkoi Hubein maakunnasta viime vuoden lopulla. Kiinassa on todettu sen jälkeen yli 80 000 koronavirustartuntaa.

Kiinassa uudet tartunnat ovat kuitenkin vähentyneet, kun esimerkiksi Euroopassa ne ovat nousseet voimakkaasti viime aikoina.

STT

Kuvat: