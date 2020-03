Ruotsi tiukensi kokoontumisrajoitusta 50 henkilöön, hautajaisten järjestäminen mutkistuu – näin epidemia vaikuttaa länsinaapurissa ja maailmalla

Ruotsissa hallitus on tiukentanut rajoitusta kokoontumisista koronaepidemian aikana. Tästä eteenpäin maassa sallitaan enintään 50 henkilön kokoontumiset aiemman 500:n sijaan. Uusi määräys tehtiin kansanterveysviranomaisten suosituksesta.

Rajoitus tulee voimaan sunnuntaina. Kansanterveysviranomaisten mukaan määräykset eivät suoranaisesti koske esimerkiksi ravintoloita ja kuntosaleja, jotka pysyvät edelle auki samoin kuin koulut. 50 hengen rajalla halutaan lisäksi mahdollistaa myös esimerkiksi urheiluharjoitukset.

Pääministeri Stefan Löfven vetosi lehdistötilaisuudessa kansalaisiin, etteivät nämä matkustaisi mihinkään pääsiäisloman aikana, ellei ole aivan pakko. Ilmoitusta liikkumisen rajoittamisesta Ruotsin alueella ei kuitenkaan kuultu. Pääkaupunkiseudun eristämistä muusta maasta Suomen tapaan ei viranomaisten mukaan edes harkita.

Löfven vastasi kysymykseen omasta terveydestään, ettei häntä ole terveysviranomaisten linjan mukaisesti testattu varmuuden vuoksi, koska hän on oireeton.

Kansanterveysviranomaiset kertoivat samoihin aikoihin omassa tiedotustilaisuudessaan 92 henkilön kuolleen tähän mennessä koronaan. Vahvistettuja tautitapauksia on reilut 3 000 ja tehohoidossa on tai on ollut yli 200 potilasta.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan taudin leviämistä kuvaavat käyrät osoittavat ylöspäin mutta eivät niin jyrkästi kuin esimerkiksi Italiassa tai Espanjassa epidemian vastaavassa vaiheessa.

Hautajaisia perutaan ja lykätään

Koronaepidemia on pannut Ruotsissa uusiksi hautajaistenkin järjestämisen. Tilaisuuksia joko perutaan, lykätään tai järjestelyjä muutetaan muun muassa riskiryhmien tartuntojen välttämiseksi muistotilaisuuksissa.

Ruotsin hautaustoimistojen liitto SBF kertoo nyt sopineensa paikallisten sanomalehtien kanssa järjestelystä, jossa jo julkaistun kuolinilmoituksen voi julkaista ilmaiseksi uusilla tiedoilla päivitettynä. Omaisten täytyy ottaa asiassa yhteyttä hautaustoimistoon, jonka kautta lehti-ilmoitus on tilattu.

Hautaustoimistoliitto kiittää lehtiä ymmärryksestä ja nopeasta reagoinnista muuttuneeseen tilanteeseen. Liitto arvioi muutosten mahdollisuutta tarvittavan lähiviikkojen aikana.

Norjan terveysviranomaiset halusivat avata kouluja Suomen malliin

Norjan terveysviranomainen (FHI) kehotti maan hallitusta harkitsemaan koulujen avaamista uudelleen Suomen malliin, kertoo Dagens Naeringsliv -lehti. Tästä huolimatta Norjan hallitus päätti pitää koulut kiinni.

FHI perusteli asiaa sillä, että koulujen ja esikoulujen sulkemisen vaikutus on epävarma ja sitä pitäisi harkita vain, kun yhteisössä on laajalle levinnyt epidemia. FHI käytti muun muassa Suomea esimerkkinä.

Suomessa päiväkodit ovat pysyneet auki. Myös alakoulujen 1.-3. luokkien oppilailla on mahdollisuus lähiopetukseen, joskin vanhempia on kehotettu pitämään lapset kotona mahdollisuuksien mukaan.

Viranomaisten mukaan koulujen sulkemisen seuraukset voivat olla suuret, kun monien on jäätävä kotiin lastensa kanssa. FHI haluaa lisäksi, että vaikutukset lapsiin selvitettäisiin.

Myös Norjassa viranomaiset ovat kieltäneet ihmisiä lähtemästä mökeilleen koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. FHI:n mukaan kiellon ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa koko epidemian ajan, vaan sitä pitää tarkistella muiden liikkumisen rajoitusten yhteydessä.

Espanjassa synkin koronapäivä, Ranskassa kuolonuhrien joukossa 16-vuotias

Espanjassa koronakuolemien tahti kiihtyy uudestaan. Maan terveysministeriön mukaan epidemia oli vaatinut 24 tunnin kuluessa 769 ihmisen hengen. Uhrien määrä on suurin vuorokaudessa koko epidemian aikana.

Eilen ilmoitettu vastaava kuolleiden lukumäärä oli 655. Yhteensä Espanjassa on kuollut epidemian aikana jo vajaat 4 900 ihmistä.

Ranskassa koronaepidemia on vaatinut myös poikkeuksellisen nuoren uhrin. Viranomaiset kertoivat, että 16-vuotias tyttö on menehtynyt sairauden seurauksena Pariisin alueella.

Äidin mukaan tyttären oireet olivat alkaneet pienellä yskällä noin viikko sitten. Toistaiseksi ei ole tiedossa, oliko tytöllä jokin perussairaus.

Ranskassa oli eiliseen mennessä kuollut koronaan noin 1 700 ihmisiä. Luvussa ovat mukana vain sairaalahoidossa olleiden kuolemantapaukset.

Etelä-Afrikassa ensimmäiset koronakuolemat

Ylivoimainen enemmistö koronaan kuolleista eri puolilla maailmaa on ollut vanhoja tai perussairaita ihmisiä.

Koronavirus leviää myös Afrikassa, missä Etelä-Afrikka on kertonut tänään ensimmäisestä kahdesta kuolemantapauksesta epidemiaan liittyen. Myös vahvistettujen tartuntojen määrä oli noussut 57 miljoonan asukkaan maassa vuorokauden kuluessa lähes kolmanneksella noin tuhanteen tapaukseen.

Eteläafrikkalaiset on määrätty pysymään kotona kolmen viikon ajan taudin hillitsemiseksi. Monet kuitenkin uhmaavat kieltoa, ja esimerkiksi tänä aamuna linja-autoasemilla ja ruokakauppojen luona raportoitiin pitkistä jonoista.

Unkariin tiukat rajoitukset ulkona liikkumiseen kahdeksi viikoksi

Unkarin pääministeri Viktor Orban on määrännyt kansalaiset pysymään pääosin kodeissaan kahden viikon ajan. Ulos saa lähteä vain aivan välttämättömästä syystä kauppaan, apteekkiin tai töihin. Määräyksen rikkomisesta voi napsahtaa enimmillään 500 000 forintin eli noin 1 400 euron sakko.

Ruokakaupat ovat Orbanin mukaan avoinna aamupäivisin vain yli 65-vuotiaille, jotta riskiryhmässä olevat vanhat sekä nuoremmat kansalaiset eivät joutuisi kohtaamaan toisiaan ostoksilla.

Unkari on jo aiemmin sulkenut maan rajat kaikilta muilta kuin oman maan kansalaisilta. Orban yrittää myös ajaa parlamentissa läpi lakia toistaiseksi voimassa olevasta poikkeustilasta, jonka myötä hallitus voisi johtaa maata asetuksilla ohi parlamentin.

Lakialoite kompastui opposition vastustukseen aiemmin tällä viikolla. Ensi tiistain uudessa äänestyksessä läpimenoon ei vaadita enää kuin kahden kolmasosan enemmistö, joka Orbanin Fidesz-puolueella on parlamentissa.

Lähteenä myös El Pais.

https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges-begravningsbyraaers-foerbund/pressreleases/kostnadsfri-annonsering-foer-aendringar-i-begravningsceremonier-2986075

https://www.dn.no/politikk/koronaviruset/regjeringen/helsedirektoratet/fhi-mente-apning-av-barneskoler-og-barnehager-burde-vurderes-regjeringen-gikk-for-fortsatt-stenging/2-1-782460

STT

Kuvat: