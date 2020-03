Ruotsin puolella pelätään rajan sulkemisen johtavan terveydenhoidossa katastrofaalisiin seurauksiin

Tieto työmatkaliikenteen rajoittamisesta on vakavoittanut terveydenhoidon ammattilaiset Ruotsin puolella rajaa. Kolmen kunnan, Haaparannan, Ylitornion ja Ylikainuun, terveyskeskuksien toiminnanjohtaja Elisabeth Eero sanoo, että rajoitus olisi alueelle katastrofaalinen.

Hallitus kertoi eilen, että pohjois- ja länsirajalla joudutaan rajoittamaan lähiviikkoina myös työmatkaliikennettä epidemiatilanteen takia. Tähän asti rajan on voinut ylittää työn tai esimerkiksi pakottavan perhesyyn takia.

Itsekin Suomen puolella asuva Eero kertoo, että Suomesta käy heillä töissä kymmenkunta lääkäriä, noin 50 sairaanhoitajaa ja 70 lähihoitajaa. Suomalaisia terveydenhoitoalan ammattilaisia työskentelee myös muualla Pohjoispohjan alueella.

Ruotsin Matarengin ja Ylitornion johtava lääkäri Jari Havela ennakoi, että rajaseudun 65 000 ihmisen terveydenhoito kärsisi aika lailla, sillä ainakin kaksi terveyskeskusta jouduttaisiin sulkemaan.

– Suurin ongelma ovat 120 työntekijää vanhainkodeissa ja kotisairaanhoidossa. Palveluyksiköistä loppuu työvoima ja sitten se kaatuu niin kuin korttitalo. Kyllähän siinä kaikki katastrofin ainekset on.

Rajaliikenteen vajaat kaksi viikkoa voimassa olleet rajoitukset ovat jo vähentäneet liikennettä. Torniossa ylityksiä on ollut arkena keskimäärin noin tuhat suuntaansa ja viikonloppuna noin 200-300.

Rajan saa tällä hetkellä ylittää vain virallisten rajanylityspaikkojen kautta eikä esimerkiksi maastossa hiihtäen tai moottorikelkalla.

Yksityiskohdat uusista tiukennuksista ovat vielä avoinna. Rajavartiolaitokselta ei vielä tiistaina osattu kertoa, miten työmatkaliikennettä käytännössä rajoitettaisiin.

Hallitus on kertonut valmistelevansa pohjois- ja länsirajojen liikenteen tiukennuksia pikaisesti. Myös laivaliikenteen henkilö- ja matkustajaliikenne aiotaan lopettaa, mutta tavara- ja rahtiliikenne jatkuu.

Työntekijöillä valmiutta kotikaranteeniin Suomessa

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) toivoi eilen Ylen A-Studiossa, että Suomi ja Ruotsi kävisivät keskustelua siitä, voisivatko Ruotsin puolella töissä käyvät suomalaiset pysyä rajan toisella puolella pidemmän ajanjakson. Hän kertoi soittaneensa ruotsalaiskollegalleen jo eilisiltana.

– Joka kerta kun palataan Suomeen pitäisi olla kahden viikon karanteeninomaiset olosuhteet kuten olemme sanoneet kaikilla rajoilla, kaikille matkailijoille ja palaajille, Ohisalo muistutti.

Hallituksen huolena on hänen mukaansa pohjoisen Suomen vähäinen tehohoitokapasiteetti. Kriittisessä tilassa olevien tehohoitopotilaiden siirtäminen Suomen sisällä muihin sairaanhoitopiireihin on hyvin haastavaa.

Ruotsissa Pohjoispohjan alueella on vahvistettu yleisradioyhtiö SVT:n mukaan 59 koronavirustapausta ja kolme kuolemaa. Suomen puolella Länsi-Pohjassa sairastuneita on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kuusi ja Lapissa 16, mutta tiedot päivittyvät viiveellä.

Elisabeth Eero suhtautuu varovasti ehdotukseen suomalaistyöntekijöiden pysyvämmästä muuttamisesta Ruotsiin, koska monilla työntekijöillä on perhettä ja eläimiäkin Suomen puolella. Tilanne otetaan kuitenkin vakavasti.

– Olisimme valmiita olemaan karanteenissa silloin kun olemme Suomessa, eli emme liikkuisi missään vaan olisimme vain kotona.

Torniossa rajoitusta pidetään perusteltuna

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen pitää liikkumisrajoituksen tiukentamista perusteltuna. Hänen mukaansa on tiedossa esimerkiksi tapaus, jossa Ruotsissa töissä ollut henkilö on altistanut muita Suomessa.

Hän arvioi, että työvoiman liikkumisen rajoittaminen näkyisi vahvemmin Ruotsin puolella. Suomessa esimerkiksi Outokummun terästehtaalla käy yhtiön mukaan töissä vain muutamia kymmeniä henkilöitä Ruotsista, kun työntekijöitä Torniossa ja Kemissä on yhteensä noin 2 000.

Haaparannan ja Tornion johto pohtii Nousiaisen mukaan myös yhdessä tilannetta ja vaikutuksia.

Tornio ja Haaparanta muodostavat kaksoiskaupungin, joilla on yhteistä keskusta-aluetta. Paikan päällä rajan ylittämistä ei normaalisti edes huomaa.

