Ruotsissa ensimmäinen ihminen on kuollut koronavirukseen, kertoo Tukholman aluehallinto. Kaikkiaan virustartuntoja maassa on yli 480.

Ruotsin hallitus noudattaa kansanterveyslaitoksen pyyntöä perua suuret, yli 500 ihmisen kokoontumiset koronaviruksen takia. Asiasta ilmoitti valtioneuvos Per Bolund Ruotsin radion Ekot-ohjelmassa. Peruminen koskee esimerkiksi suuria konsertteja, urheilutapahtumia, messuja ja konferensseja.

STT

