Ruotsissa kehotetaan välttämään matkustamista suuriin kaupunkeihin ja niistä pois – Tukholman alueella varaudutaan ”valtavaan” koronaepidemiaan

Ruotsissa terveysviranomaiset kehottavat kansalaisia välttämään matkustamista suurten kaupunkien ulkopuolelle tai ympäröiviltä alueilta kaupunkeihin. Epidemiologi Anders Tegnellin mukaan tällainen matkustus erityisesti kevään lomien aikana uhkaa levittää koronavirusta laajemmalle maahan.

Tukholman alueella on tällä hetkellä selvästi enemmän koronatartunnan saaneita kuin muualla Ruotsissa. Tegnellin mukaan olisikin parasta, että tartunnat lisääntyisivät eri tahtia maan eri osissa.

Nuorin koronapotilas tehohoidossa 27-vuotias

Ruotsissa sairaalahoitoon joutuneista koronapotilaista 28:aa on hoidettu tehohoidossa, kertoo Dagens Nyheter -lehti. Nuorin tehohoitopotilas on lehden tutkimien tilastojen mukaan 27-vuotias.

Tehohoidettavien keski-ikä on Ruotsissa ollut tähän mennessä 66 vuotta. Neljä viidestä tehohoitoon joutuneesta potilaasta on tai on ollut miehiä.

Ruotsissa koronatapaukset keskittyvät tällä hetkellä voimakkaasti Tukholman lääniin. Siellä sairaalahoidossa olevista 80 koronapotilaasta 11 on tehohoidossa.

Pääkaupunki ja lähialue ovat arviolta viikkoja edellä muuta Ruotsia koronatilanteessa ja alueella varustaudutaan koronaepidemian paisumiseen entisestään. Muun muassa suunniteltuja leikkauksia on lykätty ja tehohoidon paikkoja ollaan valmiudessa lisäämään.

Absolut tekee käsidesiä

Tukholman kriisiryhmä oli koolla eilen illalla. Tukholman viranomaisten mukaan koronatapauksia on havaittu myös vanhainkodeissa ja muissa palvelulaitoksissa.

– Meillä on edessämme suurin haaste modernina aikana. Tukholma ei ole koskaan aiemmin kohdannut mitään vastaavaa, arvioi pormestari Anna König JerlmyrRuotsin televisiolle.

Karoliininen instituutti ennusti eilen, että koronapotilaiden määrä Ruotsissa lisääntyy rajusti ensi viikonlopun aikana. Toistaiseksi tauti on keskittynyt juuri Tukholman seudulle.

Puolustusvoimat ilmoitti eilen perustavansa kenttäsairaalan Tukholman lähelle Uppsalaan, jotta sairaanhoidolle saadaan lisää kapasiteettia. Vodkastaan tunnettu ruotsalaisyhtiö Absolut on puolestaan ryhtynyt tuottamaan juomien lisäksi myös käsidesiä, josta alkaa olla Ruotsissa puute. Joissain sairaaloissa on jopa raportoitu käsidesivarkauksia.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/80-patienter-i-stockholm-vardas-pa-sjukhus-for-det-nya-coronaviruset/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/presstraff-om-coronaviruset-i-stockholms-stad

STT

Kuvat: