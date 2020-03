Ruotsissa toinen koronaviruskuolema – Norja käännyttää ihmisiä Oslon lentokentältä

Ruotsissa toinen ihminen on kuollut koronavirukseen. Menehtynyt on 85-vuotias nainen, jolla oli jo entuudestaan muita sairauksia. Nainen kuoli Sahlgrenskan sairaalassa Göteborgissa.

Yksityisyyden suojan vuoksi Sahlgrenskan sairaalan edustaja Karin Markhede ei voinut kertoa, miten ja mistä nainen oli saanut viruksen.

Ruotsissa on tähän mennessä todettu pitkälti yli 800 koronavirustartuntaa.

Norja käännyttää ilman karanteenipaikkaa olevia ihmisiä takaisin Oslon lentokentältä

Norja käännyttää ihmisiä takaisin Oslon kansainväliseltä lentoasemalta Gardemoenilta, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Viranomaiset käännyttävät kaikki Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevat matkustajat, jos heillä ei ole paikkaa, jossa he voivat olla karanteenissa kaksi viikkoa.

Ilman karanteenipaikkaa olevien matkustajien on palattava kotiin lentämällä.

NRK:n mukaan Gardemoenille tuli lauantaiaamuna kaksi lentokonetta, joiden matkustajista valtaosa, 85 prosenttia, oli norjalaisia. He kaikki joutuvat paluunsa jälkeen karanteeniin 14 päiväksi.

– Hotellissa on kolme ihmistä, koska heille ei ole karanteenitilaa, sanoi Ullensakerin kunnan viestintäpäällikkö Siri Wolland. Matkarajoitusten toimeenpano kuuluu Ullensakerin kunnalle, jonka alueella kenttä on.

Oslon kentän karanteenista kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Venäjä sulkee maarajansa Puolaan ja Norjaan

Venäjä sulkee maarajansa Puolaan ja Norjaan ulkomaalaisilta koronaviruksen vuoksi, kertoo maan pääministeri. Venäjällä on toistaiseksi kerrottu 45 koronavirustartunnasta.

Eniten tartuntoja on todettu Moskovassa. Suurin osa tartunnoista on kytköksissä Italiasta palanneisiin matkailijoihin.

