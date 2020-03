Ruotsissa yli sata kuollut koronaan

Ruotsissa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli sadan, kertovat maan kansanterveysviranomaiset. Uusia tartuntoja kerrottiin lauantaina olevan 400. Yhteensä tartunnan saaneita on lähes 3 500. Heistä 239 oli tehohoidossa.

Vajaa puolet todetuista tapauksista on löydetty Tukholmasta.

Pääministeri Stefan Löfven sanoi TV4:n haastattelussa, että Suomen mallin seuraaminen ja pääkaupungin eristäminen ei ole nyt ajankohtaista. Sitä ei voi kuitenkaan sulkea pois, jos tilanne vaatii.

– Tukholma on niin tiiviisti kytköksissä Uppsalan ja Södertäljen kanssa, että sellaista määräystä olisi erittäin vaikeaa valvoa. Mutta emme sulje pois mitään vaihtoehtoja ja saatamme joutua tilanteeseen, jossa niin täytyy toimia, Löfven sanoi.

Myös muut maantieteelliset rajoitustoimet ovat Löfvenin mukaan mahdollisia.

Ruotsissa rajoituksia on pantu toimeen vähemmän kuin naapurimaissa. Löfven ilmoitti perjantaina, että sunnuntaista lähtien sallitaan enintään 50 henkilön kokoontumiset aiemman 500:n sijaan.

Määräykset eivät koske esimerkiksi ravintoloita ja kuntosaleja, jotka pysyvät edelle auki samoin kuin koulut. 50 hengen rajalla halutaan lisäksi mahdollistaa esimerkiksi urheiluharjoitukset.

STT

