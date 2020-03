SAK:n kysely: Yli puolet yksityisen palvelualan luottamusmiehistä kertoo lomautusten käynnistymisestä

Yksityisten palvelualojen SAK:laisista luottamusmiehistä 53 prosenttia kertoo, että työpaikalla on käynnistetty lomautuksia koskevat yt:t tai sovittu menettelyn käynnistämisestä, ilmenee SAK:n kyselystä.

Lisäksi 21 prosenttia luottamusmiehistä kertoo, että henkilöstöä on jo lomautettu.

– Yksityinen palveluala kärsii eniten ja ensimmäisenä koronavirusepidemian aiheuttamasta talouskriisistä, mutta tilanne näyttää heikkenevän nopeasti myös muilla aloilla, sanoo SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko tiedotteessa.

Kokon mukaan lomautusmenettelyä on väliaikaisesti nopeutettu, jotta työntekijöitä ei irtisanottaisi ja talouden elpyminen käynnistyisi nopeasti epidemian hellittäessä. Samalla on kuitenkin varmistettava lomautettujen toimeentulo.

STT

