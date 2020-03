Saksan tiedustelupalvelu laittoi oikeistopuolueen radikaalisiiven erityistarkkailuun – äärioikeistolainen terrorismi suurin uhka

Saksan tiedustelupalvelun BfV:n mukaan äärioikeistolainen terrorismi on suurin uhka maan demokratialle. BfV:n johtajan Thomas Haldenwangin mukaan Saksassa on noin 32 000 radikaalia äärioikeistolaista, joista 13 000:n arvioidaan olevan mahdollisesti väkivaltaisia.

Tiedustelupalvelu ilmoitti samalla ottaneensa tarkkailuun Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen radikaalin siiven. Flügel-nimellä tunnetussa ryhmässä on noin 7 000 jäsentä. Sen johtaja on Thüringenin osavaltioparlamentin jäsen Björn Höcke.

Turvallisuusviranomaiset arvioivat Flügelin toiminnan uhkaavan demokraattista järjestystä, ihmisoikeuksia sekä oikeusvaltiota.

Äärioikeistolainen AfD on Saksan parlamentin, liittopäivien, suurin oppositioryhmä. Muut saksalaispuolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä AfD:n kanssa.

STT

