Salo kokoluokkansa kallein omakotitalon asumiskuluissa

Omakotiasuminen on yli 50 000 asukkaan kunnista kalleinta Salossa. Asumiskulut ja myös erot eri kuntien välillä ovat kasvaneet entisestään. Kuluista suurimman osan haukkaa lämmityssähkö.

Tämä selviää Suomen Omakotiliiton teettämästä selvityksestä, mutta sama on huomattu myös muun muassa salolaisen Lindholmin perheen omakotitalossa.

– Maalämpö laitettiin vuonna 2008, mutta kun Caruna tuli, siihen säästöt hupenivat, Hannu Lindholm puuskahtaa.

Hän kyllä kehuu maalämpöä, jonka hän asennutti taloon etujoukoissa öljylämmityksen tilalle.

Tuoreen selvityksen mukaan asuminen omakotitalossa Salossa maksaa vuodessa vajaat 4 500 euroa. Tästä lämmityssähkön osuus on yli 2 000 euroa.

Vielä viime vuonna Salo oli kokoluokkansa kakkonen Lappeenrannan jälkeen ja kulut noin 4 250 euroa.

Omakotiliiton jo neljättä kertaa peräkkäin teettämässä selvityksessä on käytetty noin 120 neliön kokoisen talon kuluja, jotka koostuvat kiinteistöverosta, lämmityksestä (sähkö), käyttösähköstä, vesimaksusta ja jätemaksuista.

Toki kuluja on paljon muitakin. Vuotuisia kuluja voivat kasvattaa esimerkiksi vakuutukset.

– Kaikenlaisten laitteiden huolto ja korjaus, Lindholm lisää.

Remonttejakin yleensä saa tehdä, mutta Lindholm muistuttaa, ettei asuminen ole ilmaista muuallakaan.

Lindholm on seurannut tarkkaan talon kuluja jo ostovaiheessa yli 30 vuotta sitten. Hän oli myös varautunut remontteihin.

Sähkön kulutusta Lindholm on seurannut ja seuraa edelleen tarkasti. Hän katsoo mittarilukemat kerran kuukaudessa.

– Olen kilpailuttanut sähkön siitä asti, kun hintakilpailu alkoi, hän sanoo.

Talon kokonaissähkönkulutus on noin 11 000 kWh vuodessa. Sähkölaskuista suurimman osan nielaisee verkonhaltija eli Caruna, jonka osuus on noin kaksinkertainen sähkön myyjään verrattuna. Carunan osuutta ei voi kilpailuttaa.

– Pakko maksaa, Lindholm toteaa.

Hän on miettinyt, että jos korotuksia tulee, ne on kompensoitava. Säästöjä on haettu talon kaikissa ratkaisuissa. Iso hankinta oli aikoinaan maalämpö, joka maksoi itsensä takaisin kahdeksassa ja puolessa vuodessa.

Sähkön kulutusta on nipistetty alaspäin hankkimalla myös vähän kuluttavia laitteita.

Sähkön lisäksi asumiskuluselvitykseen lasketut vesi- ja jätemaksut ovat kohteita, joihin voi vaikuttaa kulutuksella. Lindholm sanoo, että laitteiden hankinnassa on mietitty vedenkulutusta.

– Meillä kuluu vettä noin 80 litraa henkilöä kohden vuorokaudessa, hän sanoo.

Jätemaksut on perheessä minimoitu jo kauan sitten hankkimalla lämpökompostori ja lajittelemalla tarkkaan.

– Jäteastian tyhjennysväli on kahdeksan viikkoa, Lindholm selittää.

Kaikista kunnista Kemiönsaari kallein omakotitaloasujalle

Omakotiliiton tekemän selvityksen mukaan kaikista kallein kunta asua omakotitalossa on edelleen Kemiönsaari. Siellä asuminen maksaa vuodessa lähes 4 900 euroa, kun viime vuonna asumiskulut olivat runsaat 4 700 euroa.

Top kympin listaan yltää myös viime vuoden tapaan Paimio, jossa kulut ovat suurin piirtein samat kuin Salossa eli liki 4 500 euroa.

Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors vaatii asumiskulujen laittamista kuriin, sillä kolmessa vuodessa nousu on ollut keskimäärin 11 prosenttia. Kustannuksia ovat nostaneet erityisesti sähkön siirtomaksujen korotukset.

Liiton mielestä välttämättömien palvelujen kuten sähkön, veden ja jätehuollon tuottamisella ei tule kerätä voittoja.

Salolainen Hannu Lindholm pohtii, että jos omakotitalossa asuva on iäkäs pelkän kansaneläkkeen varassa oleva, hänelle alkaa olla aika hankala selvitä kasvavista kuluista. Etenkin öljylämmitystalossa asuvalle pienituloiselle eläkeläiselle lämmitysjärjestelmän vaihtaminen olisi ylivoimainen kulu. Tämän mahdollisen pakon edessä on väläytetty sitä, että moni iäkäs joutuu luopumaan kodistaan.