Salo laittaa arvokiinteistönsä myyntiin – tarjolla kilometri rantaviivaa Kasnäsissä

Salon kaupunki on pannut myyntiin Kemiönsaaren Kasnäsissä sijaitsevan arvokiinteistönsä Rantasalon.

Kaupunki pyytää kiinteistöstä tarjouksia 17. huhtikuuta puoleen päivään mennessä. Aluetta markkinoidaan muun muassa Oikotie.fi -palvelussa.

Rantasalon alueella on maata lähes 34 hehtaaria kahdessa eri palassa. Omaa rantaviivaa kiinteistöllä on yli kilometri. Lisäksi kiinteistöllä on osuuksia yhteisiin vesialueisiin, joiden pinta-ala on noin 350 hehtaaria.

Rantasalon alue kuuluu Dragsfjärdin läntisen saariston rantayleiskaavaan. Sen pienempi 12 hehtaarin kokoinen palsta kuuluu kyläkeskustan AT-alueeseen. Suuremmalla yli 20 hehtaarin alueella on maa- ja metsätalousvaltaisia M1-alueita, matkailupalveluille kaavoitettu RM-alue ja venevalkama.

Rantasalon lähellä sijaitsevat Kasnäsin kylpylähotelli ja vierasvenesatama. Alueella on myös kauppa, tehtaanmyymälöitä ja saaristoliikenteen satama.