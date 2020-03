Severi Keskitalo muutti tämän viikon alussa Pirkanmaalta Saloon. Siihen yksi syy vain on: jalkapallo.

FC Hakasta siirtyvä Keskitalo edustaa alkavalla kaudella Salon Palloilijoita Kakkosessa.

– SalPa otti minuun yhteyttä. Halusin tulla käymään täällä, ja olin tyytyväinen valmennukseen sekä harjoitteluun. Kaikilla äijillä oli tekeminen kohdallaan, ja sikäli tämä oli helppo valinta, kertoo 19-vuotias pelaaja.

Keskitalo satsaa täysillä urheiluun valmistuttuaan merkonomiksi. Hän tulee kilpailemaan pelipaikasta keskikentälle, jossa SalPalla on laadukkaita miehiä jo valmiiksi esimerkiksi Lucas Gabrielssonin, Mikke Louhelan ja Erik Mirelin muodossa.

Keskitalolla riittää pituutta 190 senttimetriä.

– Pituus on yksi vahvuuksista. Koko pitää käyttää hyväksi. Haasteena on ymmärtää pelityyli, joka on ihan erilainen kuin mikä viime kauden joukkueessani oli.

Pelaaja debytoi viime kauden lopulla miesten Ykkösessä ja oli viime talvena avauskokoonpanossa kahdessa Suomen cupin ottelussa. Näiden tapahtumien väliin mahtui nilkan nivelsiteiden katkeaminen, minkä myötä taukoa otteluista tuli runsaat kolme kuukautta.

SalPan 26 sopimuspelaajan joukkoon on tulossa lisäystä vielä yhden puolustajan ja yhden hyökkääjän verran.