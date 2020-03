Salolaisäiti osasi odottaa päätöstä koulujen sulkemisesta

Kahden alakoululaisen äiti, salolainen Maria Hammarberg osasi odottaa päätöstä koulujen sulkemisesta. Silti hän sanoo ehkä hiukan yllättyneensä.

– Vaikka kouluja on suljettu ympäri maailmaa, Suomea on pitänyt lintukotona, hän pohtii.

Hammarbergin pojat käyvät Tupurin koulun ensimmäistä ja neljättä luokkaa. Hän on itsekin samassa koulussa töissä koulunkäynninohjaajana, minkä lisäksi hän on vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja.

Hän sanookin olevansa onnekkaassa tilanteessa sikäli, että voi jäädä kotiin, kun työpaikka suljetaan.

– On kuitenkin vanhempia, joille se ei ole mahdollista, hän muistuttaa.

Koulusta pystytään Hammarbergin mukaan järjestämään etäopetus ja tietoa on myös tullut hyvin.

Lisäksi on varauduttu jo aiemmin siihen, että koulu mahdollisesti joutuisi karanteeniin, kuten Suomessa on tapahtunut koronaviruksen vuoksi.

– Meillä otettiin koulukirjat kotiin jo viime viikon torstaina ja perjantaina, Hammarberg kuvailee.

Hän sanoo, että tähän asti on menty päivä kerrallaan eteenpäin.

Hän myös uskoo, että monet vanhemmat ovat miettineet etukäteen, että kouluja saatetaan sulkea.

Minkälaista koulunkäynti ja kotona olo tulee olemaan kahden koululaisen kanssa?

– Voin kuvitella, että ensimmäinen viikko menee hyvin, hän ennustaa.

Syynä on ainakin se, ettei kouluun tarvitse herätä niin aikaisin.

Hammarberg kuitenkin uskoo, että tilanne tulee muuttumaan, sillä koulu ei ole ainoa, joka sulkee ovensa. Jo nyt poikien harrastukset ovat tauolla, koska harrastuspaikat on suljettu.

Myös vanhempaintoimikunnan suunnitelmiin koronavirus vaikuttaa. Hammarberg sanoo, että 23. huhtikuuta oli suunniteltu pitää tapahtuma, jolla kerätään varoja, mutta nyt näyttää siltä, että se on peruutettava.

Hammarberg muistuttaa, että riskiryhmiä voi olla kaikenikäisissä, myös koululaisissa. Hän kuuluu itsekin riskiryhmään astman vuoksi.

Koronaviruksen vuoksi osa ihmisistä joutuu myös olemaan kotona.

Suomessa on jo uutisoitu naapuriavusta, mikä on virinnyt myös Salossa. Hammarberg sanoo, että facebookissa on Salon naapuriapuryhmä.

– Liityin siihen itsekin, hän sanoo.