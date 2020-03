Salolaiset teatterit hiljenivät– kaupungin kulttuurielämä on nyt pysähdyksissä

Salon Teatteri ja Teatteri Provinssi ovat peruneet kaikki esityksensä huhtikuun puoliväliin asti.

Hallitus linjasi maanantaina, että muun muassa valtion ja kuntien teatterit, museot, kirjastot ja kirjastoautot suljetaan 13. huhtikuuta asti. Myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden suositeltiin toimivan samoin.

Salon Teatterin hallitus päätti siirtää Tippukivitapaus-musikaalin ensi-iltaa koronavirusepidemian takia viidellä viikolla eteenpäin jo ennen hallituksen maanantaina linjaamia toimenpiteitä. Koko perheen musikaalin ensi-illan piti olla tulevana perjantaina.

– Me seuraamme tiukasti viranomaistahojen antamia ohjeistuksia. Nyt eletään päivä ja oikeastaan tunti kerrallaan ja katsotaan mihin tilanne kehittyy. Me koemme pienenä teatterina, että myös meillä on vastuu viruksen leviämisen pysäyttämisestä, sanoo Salon Teatterin taiteellinen johtaja Pauliina Salonius.

Ensi-ilta on tarkoitus järjestää 17. huhtikuuta. Myös esityskautta on pidennetty ja se jatkuu 28. toukokuuta asti.

Saloniuksen mukaan teatterilla on katsojien lisäksi vastuu myös teatterin henkilökunnasta ja harrastajista.

– Myös Tippukivitapauksen harjoitukset on peruttu, Salonius sanoo.

Teatterilla kaivataan ymmärrystä vaikeassa tilanteessa.

– Toivomme, että mahdollisimman moni lipun jo ostaneista vaihtaisi lippunsa myöhempään esitykseen.

Tarjolla on myös lahjakortti, joka on voimassa vuoden ajan. Rahat on myös mahdollista saada takaisin.

– Paras tapa tukea teatteria tässä tilanteessa on ostaa lippu tulevaan esitykseen.

Saloniuksen mukaan epidemialla on jo pienessä ajassa ollut valtavat taloudelliset vaikutukset taide- ja kulttuuritoimijoihin.

– Lomautuksilta ei voida välttyä. Tilanne on äärimmäisen surullinen. Tässä valossa Salon kaupungin jaossa olevat 155 000 euron kulttuuriavustukset eivät tule riittämään kaupungin monipuolisen kulttuuritarjonnan säilyttämiseen edes osittain.

– Nyt olisi huutava tarve lisärahoitukselle.

Myös Teatteri Provinssi on perunut esityksensä hallituksen linjauksen mukaisesti huhtikuun puoliväliin asti.Teatterijohtaja Seppo Suominen kertoo, että päätös tehtiin jo viikonloppuna.

– Päätös oli iso, mutta pakollinen ja lopulta hyvin selkeäkin. Me menemme teatterilla aina ihminen edellä, hän sanoo.

Teatteri Provinssin esityksiin olisi osallistunut reilun parin viikon aikana arviolta 2 000 henkeä. Esityksiä perutaan toistakymmentä.

Myös Teatteri Provinssi vaihtaa jo ostettuja lippuja tuleviin näytöksiin. Vaihtoehtoina ovat myös lahjakortti tai rahojen palauttaminen. Teatterin lippumyymälä on kiinni Astrum Keskuksessa ja palvelu toimii sähköpostilla ja puhelimitse.

– Iso osa lipuista ostetaan lippu.fi:n kautta. Näiden asiakkaiden tulee olla yhteydessä suoraan lippu.fi:n asiakaspalveluun, Suominen huomauttaa.

Suominen kertoo Teatteri Provinssin seuraavan tilanteen kehittymistä tarkkaan.

– Tilanne on epäselvä ja ennen kokematon, mutta samassa veneessä tässä kaikki ollaan. Isoja muutoksia on auttamatta edessä. Päivä kerrallaan mennään.

Myöskään Kulttuuritalo Kivassa ei järjestetä tilaisuuksia.

– Kivassa olisi tarkoitus olla Diandran konsertti 18. huhtikuuta. Tilaisuuden ulkopuolinen järjestäjä ei ole vielä ilmoittanut tapahtuman kohtalosta, mutta konserttia tuskin tullaan järjestämään, Karolina Blom Kulttuuritalo Kivasta sanoo.

Kulttuurialan monitoimija Karolina Blomin työkalenteri tyhjeni yhtäkkiä miltei täysin maalis-huhtikuun osalta.

– Äänitöitä studiokopissa voi varmaan vielä jatkaa, hän pohtii.

Blom toivoo, että kaikki ihmiset vetäisivät nyt yhtä köyttä.

– Toisten arvostelu ja haukkuminen ei tässä tilanteessa auta.

– Itse ajattelen, että tästä voi seurata jotain hyvääkin. Ehkä ihmiset alkavat arvostaa enemmän ihan tavallisia asioita, hän pohtii.

Peruttuja kulttuuritapahtumia Salossa:

Salon Seudun Harmonikkakerho ry:n kevätkonsertti 5.4 Teatteri Provinssissa siirretty syksyyn.

Teatteri Provinsissa peruttu myös Anssi Kelan konsertti 11.4., Suomalainen tango -konsertti 17.4., Neon 2:n konsertti 24.4. sekä Mestareiden matkassa -konsertti 26.4. Moni konsertti järjestettäneen syksyllä.

Salo Chamberin 27.3. konsertti Saint-Saënsin Eläinten karnevaali on peruttu ja se siirtyy syksyyn.

Sopraano Angelika Klasin tango d´amore – Rakkauden tango -konsertti Someron Kiiruun talolla on peruttu ja siirtyy myöhemmäksi.

Hyvät tanssit -hyväntekeväisyystanssit 28.3. Astrum Areenalla on peruttu ja tapahtuma siirtyy myöhempään ajankohtaan.