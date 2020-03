Salon akkutehtaalle yt-neuvottelut

Salon akkutehdasta operoiva Valmet Automotive EV Power on antanut tänään neuvotteluesityksen Salon akkutehtaan henkilöstön tilapäisestä vähentämistarpeesta. Syynä on koronaviruksen aiheuttama akkujen kysynnän nopea heikentyminen sekä komponenttipula.

Neuvottelut koskevat kaikkia Salon akkutehtaan työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. Neuvottelut eivät johda irtisanomisiin.

Koronavirustilanteen arvioidaan vaikuttavan nopeasti ja merkittävästi akkutehtaan tuotantoon, mikä johtaa tuotannolliseen ja taloudelliseen sopeutustarpeeseen.

Tuotannon arvioidaan palaavan suunnitelmien mukaiselle tasolle kesään 2020 mennessä. Työnantaja harkitsee toimenpiteeksi enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia.

– Koronatilanne vaikuttaa akkujen tuotantoon toisaalta valmistusosien puutteiden, toisaalta akkujen vähenevän kysynnän myötä.

– Tilanne on heikentynyt merkittävästi muutamassa päivässä, mutta tilapäinen sopeutustarve ei muuta akkutehtaan vahvoja tulevaisuudennäkymiä, toteaa Valmet Automotiven EV Systems -liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Nurmi tiedotteessa.